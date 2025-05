Remont z przerwą na matury. Coraz ładniej przy puławskim "Czartorychu"

Pod koniec zeszłego roku powiat puławski, czyli organ prowadzący najstarszą szkołę w mieście, podpisał umowę na renowację zabytkowego otoczenia I LO przy al. Partyzantów w Puławach. Przetarg na to zadanie wygrała firma Walvi z Siemiatycz w województwie podlaskim.

Zgodnie z projektem wykonano już kanalizację deszczową, część nowej nawierzchni przed budynkiem i postawiono parkowe latarnie z lampami led. Trwa budowa nowego ogrodzenia oraz pielęgnacja zieleni. Przy szkole pojawią się nowe ławki, stojaki oraz sporo nowych nasadzeń. Zmian doczeka się również szkolny parking i drogi dojazdowe.

Jak informuje nas firma Walvi, obecnie na miejscu prace nie są prowadzone z uwagi na trwające matury. Chodzi o to, by piszący egzaminy mieli zagwarantowaną ciszę i spokój. Na plac budowy firma wróci po ich zakończeniu.

Pierwotnie zakładano, że roboty zakończą się w czerwcu, ale wiemy już, że potrwają one dłużej. Z uwagi na zwiększony zakres prac najpewniej będzie to połowa lipca. Wzrosnąć ma także całkowity koszt inwestycji do ponad 1,3 mln zł. Całe zadanie otrzymało dotację ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.