Wschód Kultury - Inne Brzmienia 2025. Znamy kolejnych wykonawców

Laraaji, to multiinstrumentalista, kompozytor, znakomity pianista i improwizator, znany również z wykorzystywania tradycyjnych instrumentów jak np. cytra czy mbira. Jedną z jego sztandarowych płyt jest album “Ambient 3. Day of Radiance”, wydany przez Briana Eno w jego legendarnej serii “Ambient”. W latach 70. XX wieku Laraaji zasłynął też dzięki swoim ulicznym występom w różnych częściach Nowego Jorku. W roku 2023 magazyn Pitchfork wskazał go jako jedną z najważniejszych postaci z kręgu muzyki new age i ambient.



Lee Ranaldo to postać absolutnie ikoniczna na amerykańskiej scenie niezależnej. Gitarzysta, wokalista, autor piosenek, jeden z liderów kontrkulturowych nurtów muzycznych ostatnich 50 lat, takich jak choćby rock alternatywny, eksperymentalna awangarda, no wave czy noise. Współzałożyciel fundamentalnej dla historii muzyki grupy Sonic Youth. W 2004 r. magazyn Rolling Stone umieścił go na 33. miejscu listy „Największych gitarzystów wszech czasów”, a następnie w maju 2012 r. kultowy Spin opublikował listę 100 najlepszych gitarzystów, gdzie Ranaldo wraz ze swoim kolegą z zespołu Sonic Youth, Thurstonem Moore'em, znaleźli się na 1. miejscu.



Yonatan Gat, wirtuoz gitary i jeden z topowych artystów nowojorskiej sceny awangardowej. Fani alternatywy znają go przede wszystkim z kultowego tria Monotonix. Na stałe współpracuje również z muzykami z tak znanych formacji jak choćby Sonic Youth, Swans czy Godspeed You Black Emperor, ale też mistrzami muzyki etnicznej jak Maalem Hassan Ben Jaafar czy Mamady Kouyate.



Kto jeszcze wystąpi na Błoniach

Kanadyjska grupa Voivod gra od 1982 roku. Pod koniec lat 80-tych muzycy zrobili zwrot w stronę metalu progresywnego, a albumy „Dimension Hatross” i „Nothingface” na trwałe zapisały się w historii gatunku . W zespole założonym przez „Aweya” Langevina i „Piggy’ego” D’Amoura udzielało się na przestrzeni lat wielu znanych muzyków, jak choćby znany z Metallicy basista Jason Newsted, czy pozostający w składzie do dziś , wokalista „Snake” Bélanger.



The EX to pochodzący z Niderlandów punkowy zespół działający nieprzerwanie od ponad 40 lat. Ma na koncie blisko 20 autorskich albumów. Do Lublina przyjadą świeżo po wydaniu nowego albumu „If your mirror breaks”.



A Place to Bury Strangers to amerykańskie trio grające alternatywnego rocka z elementami noise, shoegaze, post punka. Grają od 2002 roku.