Choć w ubiegłym roku w plebiscycie na “Świetlną Stolicę Polski” Chełm musiał uznać wyższość Legnicy (zdecydowała różnica niespełna 3 tysięcy głosów), miasto nie powiedziało ostatniego słowa i w tym roku mierzy w najwyższe miejsce podium. Tym bardziej, że po sukcesie w 2021 roku apetyt na zwycięstwo jest jeszcze większy.

Potwierdzeniem tych aspiracji zdają się być odzwierciedlające klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, pojawiające się na chełmskich ulicach świecące ozdoby, których z czasem ma jeszcze przybywać.

Motocyklista Mikołaj i świecąca odrobina słodyczy

Wybierając się na wieczorny spacer warto skierować swoje kroki do ścisłego centrum miasta, gdzie przechodząc deptakiem napotkamy Mikołaja pędzącego na motocyklu wypełnionym prezentami. Nieopodal, na placu Kupieckim swą słodką poświatą przyciąga cukierek “Agarek”, niegdyś produkowany w Chełmie.

Plac Łuczkowskiego w świątecznej odsłonie

Zmierzając w kierunku placu Łuczkowskiego, na zbiegu ulic Lwowskiej i Pocztowej, przechodząc pod dwoma świecącymi łukami, naszym oczom ukazuje się 4-metrowy prezent z kokardą. A tuż za rogiem spacerujący Duch Bieluch w towarzystwie rozświetlonego drzewa, symbolizującego trzy dęby z herbu miasta oraz pocztówka Civitas Chelmensis nawiązująca do starej ryciny.

Trzy dęby, Golem, Ida Heandel oraz autobus

Schodząc wybrukowaną uliczką w dół, w kierunku kina “Zorza”, docieramy do budynku Urzędu Miasta, gdzie nieopodal wejścia została ustawiona iluminacja trzech dębów, a przy skwerze Idy Heandel łuna skrzypaczki oraz Golema nawiązującego do chełmskiej legendy. Z tego miejsca widać już ustawiony tuż przy przystanku na placu Gdańskim ośmiometrowy kolorowy autobus z brodą i okularami i czapką Świętego Mikołaja.

Lokomotywa z wagonami, śnieżynki, but oraz niedźwiadki

Przechadzającym się po Chełmie iluminacje będą towarzyszyć co krok. Przy Dworcu PKP została ustawiona lokomotywa wraz z wagonikami wypełnionymi prezentami, a na rondzie im. Marii i Lecha Kaczyńskich – ogromny but, przypominający o świetności Chełmskich Zakładów Obuwia. Przy Parku Miejskim oraz Parku Wodnym ustawione zostały dwa misie, nawiązujące do niedźwiedzia z herbu miasta, z kolei ulica 1 Pułku Szwoleżerów została przyozdobiona światełkami w kształcie śnieżynek.

Wszystkie te cieszące wzrok atrakcje mają wynagrodzić mieszkańcom Chełma brak tradycyjnej szopki bożonarodzeniowej, którą już parę lat temu zastąpiła ta w formie iluminacji.