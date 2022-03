Chełm. Umowa na remont parku podpisana

W przyszłym tygodniu wykonawca odbiera plac budowy, więc wtedy podamy dokładną datę rozpoczęcia prac – zapowiada Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma. Wszystko wskazuje na to, że roboty ruszą jeszcze przed zbliżającymi się świętami. Wiadomo, że w ich trakcie park pozostanie zamknięty dla mieszkańców. Zgodnie z umową przebudowa ma potrwać 12 miesięcy.

Co się zmieni? W ramach rewitalizacji przebudowane zostaną parkowe alejki i schody z podjazdami dla osób niepełnosprawnych, powstanie nowe ogrodzenie i parkowy pawilon. Pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci, przebudowa czeka istniejący plac zabaw, zamontowany zostanie system monitoringu. W planach jest również nowa roślinność, ale i wycięcie części rosnących tu obecnie drzew. Dokładny zakres wycinki i nasadzeń nie jest jeszcze znany, szczegółowe opracowanie jest przygotowywane przez wykonawcę prac.

Remont zrealizuje firma LS Complex z Lublina, która w ogłoszonym przez miasto przetargu złożyła najtańszą z dziewięciu ofert. Swoje usługi wyceniła na 7 mln 565 tys. zł. Koszt zadania okazał się nieco wyższy, niż pierwotnie szacował Urząd Miasta. Do zlecenia trzeba było dołożyć ok. pół miliona złotych.

Parkowa inwestycja jest częścią większego projektu obejmującego także rewitalizację placu Łuczkowskiego. To przedsięwzięcie zakłada m.in. wymianę całej nawierzchni, zasadzenie nowych drzew i roślin, remont repliki studni miejskiej i wykonanie nowego oświetlenia. Odnowione zostanie także wejście do Chełmskich Piwnic Kredowych. Postępowanie na to zadanie wygrała ta sama firma, która zajmie się przebudową parku. Otrzyma za to 5 mln 843 tys. zł. W tym przypadku umowa nie została jeszcze podpisana. Od momentu jej zawarcia wykonawca będzie miał 14 miesięcy na przeprowadzenie prac.