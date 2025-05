Moda i Biznes już niedługo połączą się na uroczystej gali

Tegoroczna edycja skupi się na prezentacji kolekcji wiosna-lato 2025, czyli nowych trendów i świeżego spojrzenia na nadchodzący sezon. Gala ma na celu promocję utalentowanych projektantów działających na Lubelszczyźnie, dając im szansę na pokazać swoją twórczość przed publicznością.

Wydarzenie zgromadzi około 300 gości ze świata biznesu i sztuki. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele władz województwa lubelskiego, politycy, przedsiębiorcy, artyści, właściciele firm, a także redaktorzy naczelni i dziennikarze regionalnych mediów.

Swój udział w wydarzeniu potwierdziło już wiele renomowanych firm i projektantów, w tym:

Suknie ślubne atelier Łukasz Przychodzeń,

Miss City Official,

projektantka Monika Włosek,

salon samochodowy Volvo,

cukiernia Piekę Słodko,

biżuteria Collibra

i inni.

Program Gali Mody i Biznesu zapowiada się niezwykle interesująco. Osiem pokazów mody, prezentujących zarówno dorobek młodych projektantów, jak i ofertę firm działających w danym regionie. Będą również występy artystyczne, które zapewnią gościom niezapomniane wrażenia.

Każda dotychczasowa edycja Gali udowodniła, że to doskonała okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. To też idealny moment na odświeżenie istniejących relacji i budowanie nowych.

To wydarzenie stworzone z myślą o tych, dla których biznes ma fundamentalne znaczenie.