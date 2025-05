Dzień Dziecka w Teatrze Osterwy. Spektakl dla całej rodziny

W tej autorskiej adaptacji Miry Mańki przeniesiemy się do niezwykłej krainy, w której dzieci i ryby mają głos, a każda historia może mieć dobre zakończenie. Mała S. wyrusza w pełną przygód podróż, by odnaleźć swoją mamę.

To spektakl, który bawi, wzrusza i zachęca do refleksji. W delikatny sposób podejmuje takie tematy jak: samotność, tęsknota, potrzeba bliskości i siła więzi rodzinnych – trafiając zarówno do młodszych, jak i starszych widzów.



Najbliższe terminy:

29 maja (czwartek) – godz. 9:00 i 12:00

30 maja (piątek) – godz. 9:00 i 12:00

31 maja (sobota) – godz. 16:00

1 czerwca (niedziela) – godz. 15:00.

Bilety: dostępne na www.bilety.teatrosterwy.pl oraz w Kasie Teatru.