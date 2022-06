Dwa miesiące plenerowych atrakcji. Wraca Centralny Plac Zabaw

Centralny Plac Zabaw od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców. Centrum Kultury regularnie latem aktywizuje młodzież i nie tylko, zachęcając do kreatywnego spędzania czasu. Przez dwa miesiące wakacji realizowane będą warsztaty dla osób w każdym wieku. Wśród nich zajęcia inspirowane naturą, nowocyrkowe, komiksowe, medialne czy iluzjonistyczne.



Tradycyjnie będzie można także liczyć na wiele ciekawych rodzinnych spektakli czy spotkań poetyckich. Nie zabraknie ponadto głośnych koncertów. Latem na scenie CPZ wystąpią m.in. Bokka, Łona i Webber & The Pimps czy Golden i jego Złote Twarze Live Band.



Przed rokiem po raz pierwszy Centralny Plac Zabaw opuścił rozszerzył swój zakres poza Centrum Kultury i zawitał do innych dzielnic miasta. Podobnie będzie tym razem. Część atrakcji przygotują w tym roku Dom Kultury LSM i Muzeum Osiedli Mieszkaniowych.



Inauguracja Centralnego Placu Zabaw nastąpi już w najbliższą sobotę właśnie w DK LSM (ul. Wallenroda 4a). Na godz. 16 zaplanowano pokaz widowiska improwizowanego "Cyrkowe opowieści". Godzinę później Fundacja Inside Out zaprosi na warsztaty nowego cyrku, podczas których będzie można spróbować swoich sił na różnorodnych rekwizytach, które znane są z występów ulicznych i scenicznych. Sobotnie atrakcje zwieńczy koncert Doroty Chanieckiej i Marcina Szermańskiego - "Na bosso". Artyści wykonają m.in. piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego czy Jeremiego Przybory.



W niedzielę organizatorzy zaproszą już do Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12). Od godz. 12 w Wirydarzu realizowana będzie Letnia Akademia Ogrodnicza. Będą także warsztaty medialne oraz wokalno-aktorskie. O godz. 16 spektakl interaktywny dla dzieci - "W poszukiwaniu zaginionej maczugi", a po nim - podobnie jak w sobotę - zajęcia z nowym cyrkiem.



Pierwszy weekend Centralnego Placu Zabaw przebiegnie więc pod znakiem teatru i warsztatów. W tygodniu także będzie można liczyć na ciekawe tematyczne zajęcia.



Szczegółowy program Centralnego Placu Zabaw dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury.