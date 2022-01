Muzyczne warsztaty w Filharmonii "Hu, hu, ha, zima gra!"

Zajęcia przygotowała i poprowadzi nauczycielka muzyki z kilkunastoletnim doświadczeniem - Justyna Wiąckiewicz. Warsztaty będą poświęcone babciom i dziadkom z okazji ich zbliżającego się święta.



- Jak co miesiąc czeka nas wiele zabaw i aktywności muzycznych. Pojawi się również gość specjalny, Wojciech Kopyciński, puzonista naszej orkiestry - zachęca Ewa Polska z Filharmonii Lubelskiej.



Zajęcia oparte będą na koncepcji Carla Orffa i Émila Jaques-Dalcroze’a oraz na metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, a wszystko to w klimacie uważnej obecności we własnym ciele, z bogactwem swojego wewnętrznego świata i wspólnocie z innymi.



Bilety kosztują 35 zł. Obowiązują one wyłącznie dzieci, opiekunowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach.