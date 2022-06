Noc św. Jana w Skansenie

Problem z wejściem na basen w Aqua Lublin. "Kolejka rosła, napięcie również"

Na problemy z wejściem do kompleksu pływackiego Aqua Lublin skarży się jedna z naszych Czytelniczek. W niedzielę dwa razy chciała się tam dostać, ale jej się to nie udało. – To wynika z możliwości technicznych obiektu – tłumaczy zarządca basenów