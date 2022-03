Prace Tima Daltona w CSK

Tim Dalton jest reżyserem teatralnym, scenografem oraz artystą wizualnym. Ukończył m.in. Falmouth School of Art, Bath Academy of Art oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Ma na swoim koncie udział w licznych wystawach w różnych zakątkach świata, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.



Dalton zajmuje się m.in. wizualną koncepcja przestrzeni gry w teatrze, prowadził badania nad ciałem aktora. Jednym z jego kluczowych osiągnięć było stworzenie ogromnej plenerowej imprezy/widowiska na Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer w 1994 roku.



W Lublinie zaprezentowana zostanie instalacja z rysunkami artysty. - Tworzę obrazy zaczerpnięte z fragmentów mitologii i źródeł poetyckich, tematy, które mam nadzieję omamią go swoją chwilową lub czarowną symboliką - twierdzi Dalton.



Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 1 maja.