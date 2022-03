Małe Laboratorium Muzyki CSK: W układzie słonecznym

Małe Laboratorium Muzyki to propozycja spotkań dedykowanych dzieciom od 0 do 6 roku życia wraz z opiekunami. Tym razem punktem wyjścia do wspólnego muzykowania będą melodie i "rytmiczanki" kojarzące się z kosmosem.



Wystąpią: Joanna Głogowska-Szychta – śpiew i prowadzenie, Paulina Jurczyszyn – śpiew, Maksymilian Młynek – saksofon, Patryk Czyżewski – pianino oraz Krzysztof Redas – perkusja.



Bilety: 15 zł (dziecko) / 30 zł (dorosły). W repertuarze znalazły się cztery spotkania, w sobotę o godz. 10 i 11.15 oraz w niedzielę o godz. 10 i 11.15.