Fatalny wieczór w powiecie bialskim. W bloku wybuchła butla z gazem

Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu gazu o godz. 18 w niedzielę. - Na miejsce skierowano 7 zastępów straży pożarnej oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze zgłoszenia wynikało, że poszkodowane są dwie osoby. Po przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że doszło do wybuchu 11-kilogramowej butli z gazem propan-butan relacjonuje młodszy kapitan Marek Waszczuk, rzecznik komendy miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Strażacy przystąpili od razu do gaszenia pożaru mieszkania, w którym doszło do wybuchu. - Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy poszkodowanym. Jedna osoba z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala- zaznacza rzecznik. Z bloku 10 osób zdążyło ewakuować się samodzielnie, w tym 2 osoby poszkodowano. Strażacy poinformowali o zdarzeniu burmistrza Piszczaca oraz nadzór budowalny.

Z budynku samodzielnie ewakuowało się 10 osób, w tym dwie osoby poszkodowane. O zdarzeniu poinformowano burmistrza Piszczaca oraz nadzór budowlany.