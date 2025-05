Norweski minimalizm i melodyjność. Tord Gustavsen Trio w Lublinie

JazzTimes opisuje Gustavsena jako pianistę o poetyckim charakterze, z wyjątkową klarownością i wyczuciem struktury melodycznej, tworzącego muzykę bogatą w wewnętrzne znaczenie i niuanse.

All About Jazz w recenzji ostatniego albumu artysty „Seeing” pisze, że nawet przy skromnych czterdziestu czterech minutach, jest to ponadczasowe słuchanie, które może być szczytowym osiągnięciem Gustavsena i jego zespołu w obecnych czasach.

W bardzo krótkim czasie Tord Gustaven znalazł się na szczycie i dołączył do takich znakomitości norweskiego jazzu jak: Jan Garbarek, Jon Christensen, Terje Rypdal, Nils Molaver, Rodka Toneff czy Arild Andersen. Zawdzięcza to unikalnemu stylowi gry, który wyróżnia minimalizm oraz melodyjność.

Tord Gustavsen dorastał w Hurdal, gdzie zaczął grać na fortepianie mając zaledwie 4 lata. Komponował i improwizował zanim nauczył się czytać nuty. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie w Oslo, a potem przyszedł czas na naukę jazzu w Konserwatorium Muzycznym. Studia psychologiczne nie pozostały bez wpływu na jego muzykę. Pracę magisterską pisał na temat dialektyki improwizacji w oparciu o teorie psychologiczne Helm Stierlina i Anne – Lise LØvlie Schibbye.

Największy wpływ na jego twórczość wywarli: Keith Jarret, Bill Evans oraz Paul Bley, Kenny Wheeler i Jan Garbarek.