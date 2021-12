Strefa Innych Brzmień: William's Things Trio

William's Things Trio to zespół dowodzony przez klarnecistę Michała Górczyńskiego. W Lublinie artyści wystąpią z premierowym programem "The robots are coming".



- Po znakomicie przyjętych płytach eksplorujących m.in. poezję Williama Blake'a i Henrego Davida Thoreau, przyszedł czas by śmiało spojrzeć w przyszłość, w której roboty i sztuczna inteligencja będą odgrywać niebagatelną rolę. Także w sferze muzyki i kultury. W tym właśnie duchu artyści pracowali nad najnowszą produkcją, gdzie poza klarnetami, pianinem i unikalnym wokalem Seana Palmera, ważny element stanowią maszyny - twierdzą organizatorzy.



Udział w koncercie jest bezpłatny.