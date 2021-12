"Przygoda z ogrodnikiem" dwukrotnie w CSK

"Przygoda z ogrodnikiem" to uwielbiana przez widzów komedia w nowej odsłonie. W obsadzie znaleźli się Anna Mucha, Anna Korcz, Michał Sitarski i Bogdan Kalus oraz naprzemiennie Katarzyna Cichopek/Magdalena Smalara i Wojciech Medyński/Kuba Wons.



To przedstawienie o małżeństwie Dzikich. Oboje marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona najlepiej. Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biznesie – radząc innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od samorozwoju świetnie się sprawdzają, to prywatnie dogadują się coraz gorzej.



Ceny biletów: 55, 75, 100, 130 zł.