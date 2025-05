Alert IMiGW. Burzowe popołudnie w Lubelskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, które dotyczy kilku powiatów naszego regionu. Chodzi o biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski, a także miasto Zamość.

Meteorolodzy ostrzegają, że od godz. 14 aż do 21 nad tą częścią województwa mogą przechodzić burze. Miejscami towarzyszyć im będą silne opady deszczu, od 15 do 25 mm. Wiatr może osiągać momentami prędkość nawet 65 kilometrów na godzinę. Możliwe są również opady gradu.

A co czeka nas w pogodzie przez weekend? To sprawdzicie w naszej cotygodniowej prognozie pogody. Sprawdźcie np., jak będzie jutro i czy aura zachęci do głosowania w wyborach prezydenckich.

Podobne alerty IMiGW wydał też dla innych województw, np. śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.