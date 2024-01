Gala Caritas za nami. Wszystko co robią, płynie prosto z serca

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w sobotę w Domu Nadziei lubelskiej Caritas sześciu osobom wręczono statuetki Wolontariusza Roku. Wyróżnienia trafiły do:

* Piotra Matuszaka z centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej,

* Igi Barszczowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Bohaterów AK w Krężnicy Jarej,

* Marharyty Badshakh z XXI LO im Św. Stanisława Kostki w Lublinie (Biskupiak),

* Szymona Kwiateka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmie

* Igi Maciak z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Puławach

* Joli Okoń.

- Jestem szczęśliwa, że mogę być członkiem społeczności Caritas. Moja przygoda z wolontariatem rozpooczęła się trzy lata temu. Pamiętam, że towarzyszył temu strach, bo nie wiedziałam co mnie czeka. Teraz jestem prezesem szkolnego koła, współpracuje ze wspaniałymi osobami z którymi organizujemy przeróżne akcje zaczynając od kiermaszy, kolędowania dla seniorów czy organizawnia dnia dziecka dla trzech świetlic, kończąc przyjęciami u nas w Biskupiaku - mówiła Marharyta Badshakh, tegoroczny Wolontariusz roku. I dodała:- Wszystko co robię, płynie prosto z serca. Robię to z pasją. Wszystkie działania, które podejmuje są kierowane sercem, to radość i satysfakcja, że mogę czynić dobro na rzecz innych ludzi.

Dyrektor lubelskiej Caritas, ks. Łukasz Mudrak podczas gali podkreślał, że jest co świętować. - Spotykamy sie z wolontariuszami i darczyńcami, grupami, które de facto robią to samo,czyli poświęcają swój czas, energię i talent by pomagać innym. Chcieliśmy im podziękować i razem z nimi świętować. Skala naszej pomocy jest duża. Staramy się pomagać każdemu, kto zgłosi się do nas po pomoc. Są to osoby w różnym wieku w różnej sytuacji życiowej- mówił ks. Mudrak.

Z pomocy lubelskiego Caritas korzysta 470 bezdomnych, 560 seniorów, blisko 1500 dzieci, 2 tys. chorych i 2,5 tys. uchodźców.

- Grudzień i okres przed Bożym Narodzeniem był dla naszej Caritas czasem bardzo intensywnym. Zbiórką żywności rozpoczęliśmy przygotowania do Wigilii Miłosierdzia dla osób potrzebujących, która odbyła się w 4 miastach i w której łącznie wzięło udział ok. 1000 osób ubogich i samotnych. Nie poradzilibyśmy sobie bez ogromnego wsparcia wolontariuszy, którzy poświęcając swój wolny czas pomagali nam w organizacji i przebiegu tego wydarzenia, a także darczyńców, którzy wsparli nas materialnie. Należy podkreślić, że taką pomoc otrzymujemy oczywiście przez cały rok i właśnie za to wszystko, podczas Gali chcemy wyrazić wdzięczność - mówi Gabriela Sadowska z Działu Komunikacji lubelskiej Caritas.

Gala była także okazją do podsumowania wyników konkursu 4XWY, w którym wzięły udział 34 szkoły, w tym 1015 wolontariuszy. Młodzi ludzie wykonali 3193 kartek świątecznych, zebrali: 3388 kilogramów korków oraz przekazali 19 323 złote na placówki Caritas, a także na wsparcie potrzebujących z lokalnego środowiska. Sprzedali 549 świec i przekazali dziesiątki kilogramów żywności oraz materiałów plastycznych, medycznych, chemicznych, które trafiły do podopiecznych w tym seniorów, osób bezdomnych, hospicjum w Krasnymstawie i dzieci ze świetlicy Caritas.

Lubelska Caritas ma blisko 40 stałych wolontariuszy, w szkolnych kołach działa około trzech tysięcy wolontariuszy.