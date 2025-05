Kolej szykuje się na wakacje. Będzie nowy rozkład jazdy pociągów

Dolny Śląsk bogatszy o nowe przystanki

Na Dolnym Śląsku pociągi zatrzymają się na dwóch nowych przystankach: Oława Zachodnia na linii kolejowej Wrocław–Opole oraz Kunice na linii kolejowej Wrocław–Legnica. Przystanek Kunice pozwoli mieszkańcom na sprawniejszy dojazd do pracy i szkół, a turystom nad Jezioro Kunickie.

Łódzkie nabiera rozpędu

W łódzkim kontynuowane będą prace remontowo–utrzymaniowe. Na odcinku Tomaszów Mazowiecki–Drzewica w lipcu i sierpniu zrealizowany zostanie ostatni etap prac, w efekcie pociągi będą kursowały z prędkością 120km/h. Kontynuowane będą też roboty związane ze wzmocnieniem podtorza na szlaku Baby–Piotrków Trybunalski na linii Warszawa–Katowice. Remont pozwoli uniknąć zmniejszenia prędkości na tej trasie, które wydłużyłyby czas podróży. Ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Prace na szlaku potrwają niemalże do ostatnich dni czerwca. W lipcu i sierpniu kolej wymieni pojedyncze podkłady na stacjach Baby, Rozprza i Rokiciny. Efektem prac będzie wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz sprawne przejazdy pociągów z prędkością 120 km/h. Dzięki prowadzonej inwestycji w przyszłości możliwe będzie podniesienie prędkości nawet do 160 km/h.

Pociągiem do Parku Krajobrazowego nad Dolną Wisłą

W Kujawsko–Pomorskim wraz z korektą, dostępny do użytku będzie nowy przystanek Dąbrowa Chełmińska Centrum zbudowany ze środków Programu Przystankowego na linii Kowalewo Pomorskie–Bydgoszcz Wschód. Z nowego przystanku skorzystają podróżni udający się w kierunku Chełmży i Bydgoszczy. W sąsiedztwie przejazdu kolejowo–drogowego powstał jeden peron wyposażony w wiaty, ławki i system informacji dla pasażerów. Podróżni wysiadający na przystanku Dąbrowa Chełmińska Centrum mogą zaplanować wycieczkę do Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą czy wyruszyć na szlaki rowerowe wzdłuż Wisły.

Na przystanku Radom Wschodni 50 pociągów na dobę

Nowy przystanek Radom Wschodni zyskają mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta na Mazowszu. Nowy peron wyspowy dostosowany jest do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz pasażerów z ciężkimi bagażami, korzystających z lotniska. Dostęp z peronu na wiadukt drogowy jest możliwy zarówno poprzez schody stałe, ruchome, jak również windy. Od 30 czerwca na tym przystanku zatrzyma się 50 pociągów w ciągu doby w dniu roboczym.

Na Śląsku oszczędzamy czas

W województwie śląskim od czerwcowej korekty zostanie przywrócony do eksploatacji przystanek Bielsko-Biała Północ na linii kolejowej nr 139 w związku z zakończeniem miejskich prac budowlanych. W ramach przedmiotowej inwestycji przystanek Bielsko-Biała Północ został wyposażony w windę oraz nowe schody łączące wiadukt z peronem. Od czerwca skróci się czas przejazdu na trasie Chorzów Batory–Tarnowskie Góry. Obecnie podróż na tym odcinku zajmuje od 41 do 51 minut. Po wprowadzonych zmianach czas jazdy spadnie do 38–48 minut. W tym województwie, w związku z dodatkowymi pracami pasażerowie skorzystają także z przystanku Wistka na linii kolejowej Częstochowa – Chorzew Siemkowice (linia łącząca Częstochowę z Łodzią).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wyciągnięcie ręki

Podróżni Podkarpacia od 1 lipca skorzystają z nowego przystanku Mielec Wolności, wybudowanego w ramach Programu Przystankowego, pomiędzy Mielcem a Kochanówką, na linii 25 Łódź Kaliska–Dębica. Nowy przystanek to także dobry punkt wypadowy dla osób planujących wypoczynek na Pojezierzu Tarnobrzeskim lub wizytę w pobliskich muzeach i skansenach, m.in. w Kolbuszowej.

A może by tak na weekend pociągiem z Małopolski na Słowację?

Na terenie województwa małopolskiego na linii kolejowej nr 96 Tarnów–Leluchów, na odcinku Stary Sącz-Muszyna zostały już oddane do eksploatacji zmodernizowane perony na przystankach: Barcice, Rytro, Młodów, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów Zdrój, Milik, Muszyna oraz na linii kolejowej nr 105 Muszyna – Krynica-Zdrój na przystanku osobowym Muszyna-Zdrój. Wraz z czerwcową korektą zostanie podniesiona prędkość na szlaku Stary Sącz – Rytro z 80 km/h do 90 km/h. Poza tym jedno ograniczenie na szlaku Andrzejówka – Muszyna zmienia się z 40 km/h na 50 km/h. To dobra wiadomość dla osób planujących wakacyjny wypoczynek w górach, spacery w dolinie Popradu czy relaks w górskich pensjonatach i sanatoriach. Na trasie Kraków – Katowice powstaje także nowy przystanek Pisary, zlokalizowany pomiędzy Krzeszowicami a Rudawą. Dzięki niemu mieszkańcy okolicznych miejscowości zyskają dogodny dostęp do kolei i szybsze połączenie ze stolicą Małopolski. Przystanek będzie też udogodnieniem dla osób planujących wycieczki do doliny Rudawy, Ojcowskiego Parku Narodowego czy rekreacyjny wypad za miasto, łącząc codzienną mobilność z możliwością komfortowego dojazdu na wypoczynek.

Szybciej między miastami – korzystne zmiany dla pasażerów

Coraz więcej tras będzie można pokonać szybciej niż dotychczas. Na trasie Nasielsk–Sierpc już w czerwcu pasażerowie odczują wyraźną poprawę w czasie podróży. Czas przejazdu skróci się o około 13 minut. To efekt prowadzonych od ubiegłego roku prac, które pozwoliły zwiększyć maksymalną prędkość pociągów na części odcinka do 100 km/h. To jednak dopiero początek zmian. W 2026 roku planowana jest zabudowa nowych urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym, a także przeniesienie sterowania stacją Raciąż do stacji Płońsk. Krótszy czas przejazdu na tej trasie to nie tylko oszczędność czasu, ale także szansa na wygodniejszy dojazd do północnego Mazowsza – regionu na wakacyjny wypoczynek blisko natury. Dla miłośników historii i rodzinnych wycieczek to także łatwiejszy dostęp do takich miejsc jak Skansen w Sierpcu – jednego z najciekawszych muzeów wsi mazowieckiej.