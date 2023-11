Mistrzyni pływania Sportowcem Roku AZS Lublin

Dwa wyróżnienia powędrowały do zawodniczek sekcji pływackiej AZS UMCS Lublin. Najlepszym Sportowcem Roku została nieobecna na gali Adela Piskorska, złota medalistka ostatniej Uniwersjady, a tytuł Nadziei Sportu Akademickiego zdobyła Klara Kowalska.

– Adela przygotowuje się bardzo ciężko do igrzysk olimpijskich w Paryżu. To jest jej cel - tłumaczył nieobecność zwyciężczyni Mariusz Siembida, znakomity przed laty pływak, olimpijczyk, członek zarządu Polskiego Związku Pływackiego, który w imieniu Piskorskiej odebrał wyróżnienie i dodał, że zawodniczka AZS UMCS to nasza wielka nadzieja na finał olimpijski.