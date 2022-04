Amerykanin odebrał podczas koncertu w Filharmonii Lubelskiej nagrodę za "dzieło pomocy humanitarnej"

To nagroda przyznawana przez Towarzystwo Jana Karskiego. Jak czytamy w komnikacie przesłanym do mediów, "autorem projektu medalowego jest wybitny polski artysta-plastyk Janusz Kapusta, zaś wykonawcą znany polski artysta-medalier Wiesław Kulej". Lista laureatów nie jest długa, ale znajdują się na niej wybitne postacie, jak prezydenci Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela.

W piątek do tego grona dołączył Michael Capponi. Amerykanin jest założycielem i prezesem Global Empowerment Mission. Jest to organizacja, która uczestniczyła w ponad 284 misjach pomocy ofiarom katastrof w 30 krajach na całym świecie i we wszystkich 50 stanach USA, w tym tych przeprowadzanych w reakcji na pandemię COVID-19.

Towarzystwo Jana Karskiego informuje, że Michael Capponi oraz GEM są obecni w Polsce i na granicy polsko-ukraińskiej od drugiego dnia inwazji rosyjskiej. Niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują.