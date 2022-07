Lublin: Będą tu zwozić odpady z plastiku i je przetwarzać m.in na paliwo

Spółka nie zamierza wznosić przy Zawieprzyckiej 8i jakiejkolwiek dodatkowej hali, bo niezbędne obiekty już stoją. Są tu również dwie linie technologiczne do przetwarzania odpadów powstających podczas działalności produkcyjnej firmy.

– Obecnie w zakładzie produkowane są opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania z biokompostowalnych tworzyw ekologicznych. W trakcie procesu wycinania gotowych opakowań powstają ścinki pełnowartościowego surowca. Ścinki są przetwarzane na granulat i ponownie przekazywane do procesu produkcji – czytamy w dokumencie podpisanym przez Tomasza Lisa, wiceszefa miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska.

Dzisiaj linie do przetwarzania ścinków pracują wyłącznie na potrzeby Fabryki Opakowań. Spółka zamierza to zmienić.

– Wydajność instalacji umożliwia przetwarzanie tworzyw sztucznych pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Realizacja inwestycji pozwoli wykorzystać pełną wydajność instalacji – stwierdza dyrektor Lis w załączniku do decyzji środowiskowej.

Z decyzji wynika, że przy Zawieprzyckiej 8i zamontowane zostaną jedynie urządzenia do mycia odpadów.

W ciągu roku miałoby tu trafiać do przetworzenia 2 840 ton odpadów tworzyw sztucznych oraz 400 ton surowców biokompostowalnych, których głównym składnikiem jest skrobia kukurydziana.

– Zakład nie będzie przyjmował odpadów uznawanych za biologiczne lub zanieczyszczonych biologicznie. W związku z powyższym nie wystąpią oddziaływania odorowe – czytamy w decyzji środowiskowej.

Dodajmy, że brak brzydkich zapachów, subtelnie nazwanych „oddziaływaniami odorowymi”, jest szczególnie ważny w tej części miasta, bo już dziś zauważalnie (choć słabiej niż kiedyś) „oddziałuje” tu oczyszczalnia ścieków.

Odpady, jak wynika z dokumentu, mają być magazynowane w budynku i również tam zamontowane mają być urządzenia do ich mycia. To, czego nie da się przetworzyć na granulat do ponownej produkcji, ma być przerabiane na paliwo RDF. Aby zrobić miejsce na tę działalność, spółka Fabryka Opakowań ma przenieść swój magazyn gotowych wyrobów poza teren inwestycji.

Decyzja środowiskowa, gdy się uprawomocni, pozwoli Fabryce Opakowań na rozszerzenie działalności i przyjmowanie odpadów z zewnątrz. Dziś nie jest pewne, czy decyzja stanie się prawomocna, bo może być zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a okoliczni przedsiębiorcy i mieszkańcy mają pewne obawy co do planów sąsiada. Chodzi m.in. o przepustowość ul. Zawieprzyckiej i to, czy droga zapewni odpowiedni dojazd straży pożarnej, gdyby w zakładzie doszło do pożaru. Obawy dotyczą tego, czy działalność instalacji nie zaszkodzi przypadkiem uczniom pobliskiej podstawówki.

Urząd Miasta przyjął wyjaśnienia firmy, która zapewnia, że uczniowie są bezpieczni, zakład przechodzi kontrole przeciwpożarowe, a praca ma być zorganizowana tak, żeby unikać powstawania kolejek pojazdów oczekujących na rozładunek.