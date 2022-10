Cały tydzień tańca w Centrum Kultury. Miłość, fantazja i SPA

* Premierowe „Społeczne SPA”, które zobaczymy w piątek, to nie tylko spektakl, ale również okazja do pogłębionej refleksji na tematy społeczne. Tancerze poszukają odpowiedzi na pytanie, jakie powinniśmy przybierać postawy we współczesnym świecie, pełnym napięć, protestów i negatywnych emocji oraz jak dać im ujście poprzez ruch.

* Zobaczymy też trzecią część projektu „Jestem miłością”, poruszającą temat archetypu cienia, który według psychologii Carla Gustawa Junga reprezentuje ciemną stronę osobowości. Tutaj zadamy sobie pytanie, czy na pewno powinniśmy tłumić te uczucia i instynkty, które według obowiązujących norm społecznych nazywane są złem.

* Z kolei spektakl „Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head” to kontynuująca się opowieść, zbudowana na skrajnych zawieszeniach – transowa podróż do kosmicznych świadomości, traktowanych jako rdzeń naszych twórczych osobowości; zaproszenie do wejścia w głowy pełne wyobraźni albo okazja do przejrzenia się w krzywym zwierciadle.

Ponadto organizatorzy zapraszają na „Przepis na dżem”, czyli jam taneczny. To cykl spotkań organizowanych przez Lubelski Teatr Tańca z myślą o osobach poszukujących okazji do praktykowania tańca i ruchu w grupie. Tym razem wydarzenie poprowadzi tancerka i współzałożycielka kolektywu Teatr Tańca Nieznany – Katarzyna Leszek.

Bilety dostępne w kasie CK (Peowiaków 12) oraz online.

Wydarzenia są organizowane w ramach Przestrzeni Sztuki. Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.

Program

7 października (piątek) godz. 19:00 – Społeczne SPA / chor. Bartosz Juszczak / Sala Widowiskowa CK

8 października (sobota) godz. 18:00 – Jestem miłością III / chor. Barbara Bujakowska / Sala Widowiskowa CK; godz. 20:00 – Przepis na dżem – jam taneczny z Katarzyną Leszek / Sala prób nr 4

9 października (niedziela) godz. 18:00 – Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head / Teatr Tańca Nieznany / Sala Widowiskowa CK