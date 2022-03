Drugi stopień alarmowy BRAVO w Lubelskiem. Co to oznacza?

Decyzję podjął premier, a poinformowało o niej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W wydanym w poniedziałek wieczorem komunikacie dodało, że ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy.

Alarm został zarządzony na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. RCB tłumaczy, że jest to drugi w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Wprowadzany jest w przypadku „zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany”.

Alert obowiązuje od 28 lutego od godz. 23.59 do 15 marca 2022 r. do godz. 23.59.

Co w praktyce to oznacza? Alert dotyczy głównie administracji publicznej, która jest zobligowana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne mają monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.