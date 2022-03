"Feminizm bez granic" i solidarność z Ukrainą. Dzisiaj w Lublinie będzie Manifa

W tym roku hasłem przewodnim zgromadzenia będzie "Feminizm bez granic". Uczestnicy spotkają się w samo południe pod bramą główną Zamku Lubelskiego. Stamtąd wyruszą w kierunku Skweru 100-lecia Praw Wyborczych Polek.

Pojawią się hasła nie tylko związane z tematami aborcji i praw kobiet. - Feminizm bez granic oznacza: solidarność z osobami uchodźczymi, migranckimi; wsparcie przy migracji medycznej (w tym pomoc w aborcji); włączanie do działań i wsparcie dla różnych osób m.in. LGBTQIA, z niepełnosprawnościami; szeroki i różny ruch feministyczny, ponieważ nie ma jednej słusznej recepty na aktywistyczne działania na rzecz kobiet i innych defaworyzowanych lub dyskryminowanych grup - informują organizatorzy.

Poruszony zostanie temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

- Kiedy wybierałyśmy hasło przewodnie tegorocznej Manify - "Feminizm bez granic" - to nawet przez myśl nie przeszło, że nabierze wojennego i uchodźczego kontekstu przez inwazję Rosji na Ukrainę. Z Lublina mamy bliżej do wschodniej granicy kraju jak do Warszawy, dlatego tym bardziej przejdziemy przez ulice miasta solidarnie z osobami z Ukrainy – z hasłami i symbolami w niebiesko-żółtych barwach - czytamy z kolei na stronie wydarzenia na Facebooku.