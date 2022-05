Koszt to 40 mln zł. Wiemy, co się dzieje ze śmieciami mieszkańców Lublina

Kosztowało to wszystko 40 mln zł a pieniądze wydała spółka EkoPak, która jest częscią grupy Kom-Eko. Mowa o Centrum Recyclingu przy ul. Metalurgicznej w Lublinie.

Jak tłumaczy inwestor, ma ono zwiększyć poziom odzysku i recyklingu zbieranych selektywnie folii, tworzyw sztucznych, papieru, tektury i metali.

– Bez realizacji tego typu inwestycji samorządy nie osiągną wymaganych wskaźników recyklingu, co skutkowałoby finansowymi karami – dodaje firma.

W pierwszym etapie została uruchomiona instalacja do odzysku surowców wtórnych i przygotowania ich do recyclingu. Zajmuje się ona 38 tys. ton folii, tworzyw sztucznych, tektury i metali. Zainstalowane tam separatory optyczne pozwalają na wydzielenie ze strumienia odpadów 10 grup surowcowych szczególnie różnych grup tworzyw sztucznych, oraz ich podziału na kolory.

– Zbudowaliśmy nowoczesną instalację, niezbędną z perspektywy uzyskania poziomu recyclingu, nieuciążliwą dla otoczenia, rewitalizującą zniszczony przemysłowy teren i dającą zatrudnienie oraz podnoszącą standard życia dla mieszkańców sąsiadującego osiedla – mówi Paweł Suszek, członek zarządu EkoPak.

Firma podkreśla, że dzięki inwestycji został odnowiony budynek dawnej fabryki Ursusa. Dodatkowo poprawiono stan dróg, parkingów oraz elewację biur i hali produkcyjnej.

Teraz grupa Kom-Eko skupia się na drugim etapie. To linia do przetwarzania foli selektywnie zebranej i wytworzenia z niej granulatu służącego do produkcji opakowań foliowych. Jej powstanie przewidziane jest za 2-3 lata, po uzyskaniu odpowiedniej wydajności i jakości surowca.