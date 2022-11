– Policjanci i prokuratorzy podejrzewają, że pokrzywdzonych na terenie kraju może być więcej. Dlatego, jeżeli ktoś padł ofiarą tego typu oszustwa, powinien skontaktować się z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie przy ulicy Północnej 3 – telefon 47 81153 14 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112 – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Mowa o 33-letnim mężczyźnie, który właśnie został zatrzymany. Na policyjnym zdjęciu szczupły mężczyzna w zielonej bluzie jest wyprowadzany z nieoznakowanego radiowozu.

Nie wygląda już na tak wpływowego, za jakiego się podawał. – Jak wynika z ustaleń w sprawie, mężczyzna przez przeszło rok zwodził małżeństwo z Lubelszczyzny. 33-latek powołując się na znajomości, obiecał im np. pomoc w wygraniu ważnych przetargów, zatrudnienie w instytucjach publicznych, mieszkania służbowe, zwrot dotacji za zakup sprzętów, uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz dokumentów odbycia kursów – podaje Gołębiowski.

Za spełnienie każdej z tych obietnic mężczyzna oczekiwał pieniędzy. Łącznie od małżeństwa 33-latek wyłudził ponad 450 tys. zł.

Już zostały mu przedstawione zarzuty oszustwa co do mienia znacznej wartości oraz powoływania się na wpływy w instytucjach publicznych. Został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.