Młody, dobrze ubrany. Oszukał staruszkę z Lublina na prawie ćwierć miliona

– Zatrzymanie było efektem pracy policjantów ze specjalnej grupy śledcze, w skład której wchodzą funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu tego typu przestępstw z komendy miejskiej i wojewódzkiej policji w Lublinie – informuje policja i dodaje, że 23-latek został zatrzymany w niedzielę na terenie województwa wielkopolskiego.

Mundurowi udowodnili mu już udział w oszustwie tzw. metodą na policjanta. Jego ofiarą padła 82-letnia kobieta z Lublina.

W kwietniu ktoś do niej zadzwonił i przedstawiając się jako policjant, powiadomił o wypadku, którego sprawcą był syn staruszki. W tym zdarzeniu miała ucierpieć kobieta w ciąży. Wszystko to było kłamstwem, a „policjant” zażądał pieniędzy. To właśnie 23-latek zgłosił się do seniorki po paczkę, w której były pieniądze i kosztowności o łącznej wartości blisko ćwierć miliona złotych.

– Zatrzymany 23-latek usłyszał zarzuty udziału w oszustwie. Na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – dodaje policja.