Na pl. Litewskim zgasną latarnie. "Ofiarami Wielkiego Głodu było kilka milionów Ukraińców. Teraz Rosja robi to samo."

Wyłączenie oświetlenia w tym centralnym punkcie miasta jest częścią ogólnoświatowej akcji i ma na celu upamiętnienie Wielkiego Głodu w Ukrainie w latach 1932-1933.

W tym czasie uczestnicy obchodów 89. rocznicy tego wydarzenia przyniosą na Plac Litewski zapalone świece i ułożą je w kształt krzyża, by uczcić pamięć wszystkich niewinnych ofiar Wielkiego Głodu – Hołodomoru.

Tetiana Lysznewec z Kijowa: – Od 1 lipca jestem w Lublinie. Od początku wojny jestem wolontariuszką, prowadzę organizację pozarządową. Współpracuję m.in. z Urzędem Miasta i różnymi organizacjami i firmami. Wysyłamy tiry i busy z pomocą charytatywną do Ukrainy. Chcemy też pokazywać w Lublinie, co Rosja robi Ukrainie, jak wygląda życie bez prądu. To zaczyna przypominać tzw. Wielki Głód z początku XX wieku, który był ludobójstwem. My mówimy na to zamorzenie głodem.