Piękne bakterie, intrygujące tlenki. W piątek wernisaż w Lublinie

Tomaszów Lubelski. Czas na wielkie sprzątanie miasta. Śmieci wywiozą gratis

Wywóz odpadów za darmo? Tak, w Tomaszowie Lubelskim to możliwe. Ale tylko dwa razy do roku i tylko we wskazanych dniach. Najbliższa taka okazja już wkrótce, bo na połowę listopada zaplanowano kolejną odsłonę akcji „Jesienne porządki”.