UMCS i PGE Dystrybucja łączą siły. Nowe technologie mają wspierać sektor energetyczny

Współpraca UMCS i PGE Dystrybucja to przykład zacieśniania relacji świata nauki z otoczeniem gospodarczym – zapewniają władze uczelni i PGE. Jak zapowiedzieli sygnatariusze porozumienia, wspólne działania mają przyczynić się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby transformacji energetycznej i zwiększenia efektywności zarządzania sieciami elektroenergetycznymi.

– Współpraca dotyczyć będzie różnych sfer, zarówno tych związanych z edukacją szeroko rozumianą, z kształceniem studentów, z uzupełnieniami programowymi naszego potencjału kształceniowego, ale w pierwszej kolejności, tej sfery naukowo-badawczej dotyczącej wdrożeń i to na różnych polach, nie tylko tych związanych ze sferą technologiczną, ze sferą logistyczną, ale również biorąc pod uwagę potencjał naszej uczelni, również w innych zakresach szeroko rozumianej sfery społecznej – zapowiada rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski. – Mamy ogromne nadzieje na szybkie efekty tej współpracy – dodaje.

Jednym z pierwszych wspólnych projektów będzie stworzenie systemu opartego na metodach sztucznej inteligencji, który pozwoli identyfikować punkty poboru energii, w których mogą występować nieprawidłowości. System wykorzysta m.in. uczenie maszynowe i głębokie sieci neuronowe. Analiza danych z Rejestrów Pomiarowych i systemów SCADA umożliwi szybkie wykrywanie zakłóceń i ich przyczyn oraz pozwoli wskazać punkty wymagające kontroli przez monterów.

Prościej mówiąc, dzięki wsparciu naukowców z UMCS, Pge liczy na to, że sieć zostanie uszczelniona, a wszystkie nieprawidłowości będą szybciej wykrywane.

– PGE Dystrybucja jest nie tylko największym pracodawcą w Polsce wschodniej, ale również największym operatorem sieci dystrybucyjnej w całej Polsce. Obecnie odległość między ziemią a księżycem to 384 400 km. Nasza sieć już ma 385 000 km, w związku z tym jakbyśmy rozłożyli naszą sieć, to możemy dotrzeć na księżyc. Mówię o tym, bo ta sieć wymaga cały czas pracy, modernizacji oraz wdrażania innowacji. Innowacji, które spowodują, że sieć będzie bezpieczna i będzie stabilna – mówi wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja, Tomasz Małecki.

W ramach współpracy UMCS będzie odpowiedzialny za opracowanie rozwiązań umożliwiających lokalizację miejsc, w których należy przeprowadzić dodatkowe kontrole, a także za analizę parametrów jakościowych energii. Działania te mają realnie przyczynić się do poprawy jakości dostaw i niezawodności sieci.

– Pierwszym priorytetowym projektem, który chcemy wdrożyć, jest projekt w naszym oddziale łódzkim, który nazywa się „wykorzystanie sztucznej inteligencji do wyszukiwania nieprawidłowości w układach pomiarowych i rozliczeniach energii elektrycznej”. Dzięki temu systemowi będziemy chcieli wcześniej zainterweniować i poprawić w ramach układów pomiarowych naszą sieć, tak żeby tych strat było jak najmniej, a później jak ten projekt przyniesie rezultat, który zakładamy wspólnie z naukowcami, będziemy chcieli go przenieść już do całej naszej sieci – zapowiada Małecki.

Ważnym elementem zainicjowanej współpracy będzie również seminarium eksperckie pt. „Dystrybucja energii – nowe technologie i środowisko”, które odbędzie się 27 maja w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie. Spotkanie zostanie podzielone na cztery bloki tematyczne:

wykorzystanie AI w energetyce,

wpływ linii elektroenergetycznych na środowisko,

GIS jako narzędzie zarządzania sieciami,

oraz prezentacja wyników projektów badawczo-wdrożeniowych PGE Dystrybucja.

Seminarium ma stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu.

– Środowisko akademickie, w ogóle szkolnictwo na różnych poziomach, jest teraz potrzebne PGE Dystrybucja, ze względu na braki kadrowe. Jeśli mówimy o monterach, elektromonterach, czy o pracownikach innych stanowiskach, to kadrowe potrzeby są potężne i w tym też długoterminowego zatrudnienia. Więc liczymy na to, że ta współpraca będzie nam się bardzo ciekawie i dobrze układała w różnych sferach – mówi prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS, prof. Zbigniew Pastuszak.

Na współprace pozytywnie zapatrują się również naukowcy, którzy będą bezpośrednio wspierać PGE.

– Jeśli chodzi o naszą jednostkę, to docelowo w teamie będzie sześć osób zaangażowanych w rozwój modelu, który zostanie zaproponowany. Celem tego modelu będzie wykrywanie anomalii, a więc nie tylko sytuacji kryzysowych związanych, które mogą się pojawić na sieci, ale szerzej do różnych zdarzeń. Więc sztuczna inteligencja to przyszłość i myślę, że bardzo dobrą informacją dla jednostek naukowych takich jak nasza jest to, że prezesi dużych spółek polskich wiedzą o tym, że takie rozwiązania muszą być wdrażane w ich firmie – komentuje dr Kamil Filipek, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS.

W ramach współpracy PGE Dystrybucja będzie przyjmować również studentów na praktyki.