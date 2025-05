Państwo pustułki dumnie pokazują nowych członków rodziny

W Cementowniach Cemex w Chełmie i Rudnikach rozpoczął się nowy sezon lęgowy pustułek. W skrzyniach lęgowych zamontowanych na terenie zakładów pojawiły się już pierwsze pisklęta. Dzięki monitoringowi online każdy może na żywo obserwować, jak rozwija się nowe pokolenie tych drapieżnych ptaków.

Pustułki pod czujnym okiem kamer

Na początku kwietnia samica pustułki złożyła pierwsze jajo w skrzyni lęgowej umieszczonej na wieży wymienników ciepła w Cementowni Rudniki. Co ciekawe, zrobiła to dokładnie tego samego dnia co w ubiegłym roku. Jak zaznaczają przedstawiciele Cemex, to już trzeci sezon lęgowy pary pustułek – nieformalnie nazywanej Rodziną Kruszywowskich – w tej lokalizacji.

Obserwacja piskląt i dorosłych ptaków możliwa jest dzięki całodobowej transmisji na YouTube. Monitoring nie tylko umożliwia dokumentowanie kluczowych momentów sezonu lęgowego, ale także dostarcza cennych danych ornitologicznych.

Konkurs dla pasjonatów ptaków

W tym roku Cemex po raz trzeci organizuje konkurs „Podpatrzone u pustułek!”. Miłośnicy przyrody mogą przesyłać zrzuty ekranu, nagrania wideo lub prezentacje z najciekawszymi ujęciami z gniazd. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody wspierające ich ornitologiczną pasję. Konkursowi patronuje Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

– Dzięki prowadzonemu monitoringowi zbieramy wiele informacji o zachowaniach pustułek – mówi Anna Maciąg, koordynatorka projektu ochrony ptaków w Cemex Polska. – Możemy analizować m.in. schematy karmienia, aktywność dobową oraz nieznane wcześniej zachowania, które mogą się zmieniać w związku z przekształceniami środowiska.

Ochrona gatunku od ponad dekady

Cemex realizuje projekt ochrony pustułek od 2011 roku. W tym czasie w cementowniach w Chełmie i Rudnikach powstało łącznie 14 miejsc lęgowych, z czego sześć zostało wyposażonych w kamery. Transmisje z trzech z nich dostępne są publicznie online w serwisie youtube, dzięki czemu projekt ma także walor edukacyjny.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowany jest również dr Bartosz Janic z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego, który sprawuje opiekę naukową nad pisklętami i zajmuje się ich obrączkowaniem.