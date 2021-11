W piątek będzie zamieszanie z dowodami osobistymi

O dokumenty z dodatkowymi danymi będzie można wnioskować od 8 listopada, zresztą wyboru nie będzie. Osoby, które wcześniej złożą wniosek o dowód, dostaną jeszcze dokument według obecnie obowiązującego wzoru. A jeżeli ktoś już ma dowód, nie musi go wymieniać, może się nim dalej posługiwać aż do widniejącego na nim terminu ważności.

Wprowadzenie nowych dokumentów to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Dowody z podpisem właściciela i jego odciskami palców miały być wydawane już od 2 sierpnia, ale termin został przesunięty z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa urządzeń skanujących palce.

Żeby wszystko było gotowe na 8 listopada, konieczne jest przystosowanie systemów elektronicznych do obsługi spraw związanych z dowodami osobistymi. Właśnie z tego powodu w piątek wstrzymane zostanie przyjmowanie wniosków od osób starających się o dokument. Niemożliwe będzie również odebranie gotowego dowodu. Przerwa w większości urzędów zacznie się w południe, ale niektóre urzędy w ogóle nie będą obsługiwać w piątek interesantów przychodzących w sprawie dowodu.

Z załatwianiem takich spraw trzeba będzie się wstrzymać do poniedziałku, 8 listopada. O dzień wcześniej będzie można składać wnioski o dowód dla dzieci do 12. roku życia, bo od nich nie pobiera się odcisków palców.

Pozostali interesanci powinni się pofatygować do urzędu osobiście. – Wyjątkiem są sytuacje, w których ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność, nie jesteśmy w stanie tego zrobić – informuje Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin. W takiej sytuacji to urzędnik przyjedzie do interesanta z przenośnym urządzeniem skanującym odciski palców. Do urzędów w całej Polsce trafiło 335 takich urządzeń.