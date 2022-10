Lublin. Wymyślili skwer na nowo, ma być nawet miejsce na sezonowy handel

Polska 2050 wystawi kandydata na prezydenta Lublina? "Nie wiem, czy będzie trzeba kandydować"

– Jesteśmy trzecią siłą w kraju, mamy poparcie w granicach 12 proc., więc do wyborów samorządowych pójdziemy sami – zapowiada senator Polski 2050 Jacek Bury. Wszystko wskazuje na to, że formacja Szymona Hołowni wystawi swoich kandydatów do lubelskiej Rady Miasta, a prawdopodobnie wskaże także pretendenta do prezydenckiego fotela w stolicy województwa.