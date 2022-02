Zapaleni kolekcjonerzy w akcji. Monety za 20 tys. zł sprzedały się na pniu, interweniowała policja

– Zainteresowanie było bardzo duże. Monety zostały wprowadzone do obiegu w niewielkim nakładzie – mówi Ewa Waszkiewicz z lubelskiego oddziału NBP.

Do placówki przy ul. Chopina trafiły cztery złote pięćsetzłotówki i 50 srebrnych monet o nominale 50 zł. Wszystkie zostały sprzedane do godz. 9. Kolejka była tak duża, że bank na miejsce wezwał policję. Porządku przed wejściem do obiektu pilnowało sześciu umundurowanych funkcjonariuszy.

– Nasza straż bankowa może zapewniać bezpieczeństwo tylko wewnątrz budynku. Dlatego poprosiliśmy o pomoc, żeby zapewnić porządek na zewnątrz. Takie sytuacje zdarzają rzadko – wyjaśnia Ewa Waszkiewicz.

Jak podaje NBP, "seria monet kolekcjonerskich „Skarby Stanisława Augusta” odwzorowuje słynną osiemnastowieczną kolekcję medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Seria monet obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej kolekcji królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Podobnie jak medale w XVIII wieku, współczesne monety są bite w złocie i w srebrze."

Na rewersie monet – złotej i srebrnej – widnieje przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu Marcella Bacciarellego) zwrócone w prawo, z podgoloną czupryną i obfitymi wąsami, w wieńcu laurowym; w zbroi z lwim naramiennikiem i płaszczu podbitym futrem, z krzyżem i gwiazdą francuskiego Orderu Ducha Świętego.

Na awersie obu monet umieszczono tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Obrany Roku Pańskiego 1674 dnia 20 maja, koronowany Roku Pańskiego 1676 dnia 2 lutego, jako poddany (króla Michała) pobił Turków pod Chocimiem, jako król zwyciężał tychże, uwolnił Wiedeń od oblężenia, znamienity męstwem, wykształceniem i wymową, jako poddany był uczestnikiem wewnętrznych zamieszek, jako król dręczony był tym samym nieszczęściem. Umarł w Wilanowie Roku Pańskiego 1696, mając lat 72, w 22. roku panowania, dnia 17 czerwca.

Złota moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 600 sztuk i będzie ją można kupić za 19 500 zł. Nakład srebrnej monety wyniesie do 5 tys. sztuk, a cena – 850 zł. Lubelski oddział NBP sprzedał już wszystkie, ale można jeszcze próbować swojego szczęścia w sklepie internetowym.