Lublin. Krzyże i medale od prezydenta Andrzeja Dudy

Wyróżnienia przyznawane są w ramach podziękowania za za dotychczasowe zaangażowanie w działalności społecznej, kulturalnej związkowej, ochrony zdrowia publicznego, działalności na rzecz wykluczenia społecznego.

Odznaczenia to także okazja do podziękowania za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie zadań i obowiązków służbowych i za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny.

Pamiątkowe medale otrzymali m.in. działacze opozycji antykomunistycznej, działacze związkowi w ramach działalności w NSZZ Solidarność oraz osoby działające na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Swoją postawą znaleźliście uznanie wśród tych, którzy wnioskowali o te odznaczenia, a potwierdzeniem uznania tych zasług były decyzje Prezydenta RP Andrzeja Dudy i szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka - mowił podczas uroczystości wojewoda lubelski Lech Sprawka.

- Życzę jak najszybszych objawów wdzięczności, a równocześnie wiary w to, że to, co robiliście, i to, co robicie, to jest wasz indywidualny wkład w to, jaka w tej chwili jest Polska i daje podstawy do tego, jaka ona będzie przez kolejne lata- stwierdził wojewoda.