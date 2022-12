Gmina Wólka. Budżet na 2023: biblioteka, drogi, skate park

Wójt Edwin Gortat mocno wspiera gminne szkolnictwo, planując w przyszłorocznym budżecie środki na budowę aż trzech sal gimnastycznych. Pierwsza z nich powstanie przy szkole w Świdniku Małym.

– Będzie to nowa sala wraz z dodatkowymi pięcioma salami dydaktycznymi – mówi Edwin Gortat. W Sobianowicach również zostanie wybudowana nowa sala wraz z dodatkowymi 5 salami dydaktycznymi i pomieszczeniem bibliotecznym. Trzecim beneficjentem gminnego palny budowy sal gimnastycznych będzie szkoła w Łuszczowie.

– Oprócz budowy nowej sali, wymienimy także dach na budynku szkoły i dobudujemy dodatkową salą dydaktyczną – dodaje wójt.

Wszystkie te inwestycje będą zrealizowane w cyklu dwuletnim. Gmina już otrzymał dofinansowanie na te budowy, w kwocie 20 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. – Jeżeli chodzi o dokładne kwoty wydatków, to nie jesteśmy w stanie jeszcze ich podać, gdyż jesteśmy na etapie postępować przetargowych – dodaje wójt.

Przyszłoroczny budżet gminy Wólka zakłada niemal 6,5 miliona złotych na drogi. – Planujemy budowę, rozbudowę, bądź przygotowanie dokumentacji projektowej odcinków dróg o różnej długości w większości sołectw naszej gminy. Najwięcej pieniędzy pochłonie droga w Bystrzycy, 3 mln zł łącznie z rządowym dofinansowaniem z Funduszu Dróg. Kwota dokładna będzie znana po postępowaniu przetargowym – dodaje Gortat.

W budżecie zarezerwowano też środki na budowę biblioteki w Łuszczowie Pierwszym, ponad 3,6 mln. Budynek powstanie przy 70 proc. wsparciu z rządowego dofinansowania. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok. 2,4 miliona złotych pochłonie budowa remizy OSP i biblioteki w Turce. Budynek powinien być gotowy w czwartym kwartale przyszłego roku.

Skate Park będzie cieszyć młodzież z osiedla Borek. – Na ten projekt uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 60 proc., za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”. Zakładany koszt budowy to ok 320 tys. zł. Realizacja nastąpi w przyszłym roku – dodaje wójt. – Planujemy również realizację innych, drobniejszych zadań praktycznie w każdej miejscowości oraz liczymy na uruchomienie naborów z RPO.