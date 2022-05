Trzy miesiące ciągłego pomagania. Zamyka się punkt pomocy przy S17

Dzisiaj w Lublinie startują Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu

Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców wracają do Lublina. Tegoroczne zawody rozpoczną się we wtorek i potrwają do soboty. Tym razem w szranki stanie niemal 500 zawodników reprezentujących 99 klubów.