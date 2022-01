Program TV 28-30 stycznia 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 28 stycznia:



Grający z talerza, reż. Jan Jakub Kolski, TVP Kultura, godz. 14.30



Filmowa baśń Jana Jakuba Kolskiego, wizualnie nawiązująca do twórczości Jacka Malczewskiego. To historia kilkorga niezwykłych bohaterów, których losy splatają się na polskiej wsi. Wśród nich mieszkający w studni człowiek o dwóch twarzach, skrzypek - zgodnie z tytułem - odgrywający swoje kompozycje z talerzy, młoda dziewczyna cierpiąca z powodu niskiego wzrostu, a nawet sama Śmierć. Film nagrodzony Złotym Lewem.



47 roninów, reż. Carl Rinsch, TVN, godz. 20.05



Keanu Reeves w widowisku fantasy. Grupa samurajów występuje przeciw okrutnemu wysłannikowi szoguna. Wojownicy za wszelką cenę chcą pomścić śmierć swojego mistrza. Całość oparta na japońskiej legendzie z XVIII wieku.



Sztuka zrywania, reż. Peyton Reed, TVN Siedem, godz. 21



Komedia romantyczna, której bohaterowie, Gary i Brooke, rozstają się po wieloletnim związku. Jednak żadne z nich nie zamierza opuścić dotychczasowego domu. Przyjemne kino z Vince'm Vaughnem i Jennifer Aniston w rolach głównych. Warto wspomnieć, że główny bohater jest miłośnikiem Polski.



Sobota, 29 stycznia:



Bohemian Rhapsody, reż. Bryan Singer, TVP Kultura, godz. 20



Hollywoodzkie widowisko opowiadające o losach kultowej grupy Queen. W rolę jej lidera, niezapomnianego Freddiego Mercury'ego na ekranie wcielił się Rami Malek, który za swoją kreację zdobył Oscara. Film nagrodzono też trzema statuetkami w innych kategoriach. Przebój, w którym ponownie zabrzmią słynne utwory formacji.



Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów, reż. Carlos Saldanha, Polsat, godz. 20



Stado prehistorycznych przyjaciół wyrusza do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc Sidowi. Kolejna odsłona przygód leniwca Sida, tygrysa Diego i mamuta Mańka. Tym razem bohaterowie będą musieli stawić czoła legendarnym bestiom. Sympatyczna rozrywka dla całej rodziny.



Noe: Wybrany przez Boga, reż. Darren Aronofsky, TVP 1, godz. 21.35



Jeden z najzdolniejszych oraz najbardziej kontrowersyjnych współczesnych reżyserów, Darren Aronofsky, porzucił na chwilę artystyczną niszę, aby zrealizować wysokobudżetowe i efekciarskie kino biblijne. Jego wariacja na temat losów legendarnego Noego pełna jest fantastyki i przygody. Na ekranie brylują z kolei Russell Crowe, Anthony Hopkins i Nick Nolte.



Niedziela, 30 stycznia:



Paddington 2, reż. Paul King, TVP Kultura, godz. 14



Miś Paddington powraca w drugiej odsłonie swoich filmowych przygód. Tym razem mały bohater trafia za kratki, pomyłkowo osadzony wśród typów spod ciemnej gwiazdy. Wszystko z powodu kradzieży wyjątkowej książki. Miś będzie chciał odszukać prawdziwego przestępcę, ale być może uda mu się także sprowadzić na dobrą drogę współosadzonych. Ciepłe, rodzinne kino dla odbiorców w każdym wieku.



Wyspa, reż. Michael Bay, TVN Siedem, godz. 20



Połowa XXI wieku. Kiedy Lincoln Sześć Echo i Jordan Dwa Delta mieszkający w zamkniętym ośrodku orientują się, że są oszukiwani, postanawiają uciec. Widowisko science fiction z Ewanem McGregorem i Scarlett Johansson w rolach głównych. Reżyseruje twórca "Transformers" - Michael Bay.



Niezapomniany, reż. Denise Di Novi, TVN, godz. 20.15



Katherine Heigl i Rosario Dawson w angażującym thrillerze. Po rozstaniu z Tessą David układa sobie życie na nowo. W szybkim czasie udaje mu się znaleźć nową miłość życia – Julię. Tessa jest zdruzgotana. Powodowana zazdrością i żalem postanawia zniszczyć życie nowej wybrance serca Davida.