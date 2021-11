Program TV 5-7 listopada 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 5 listopada:

Dogman, reż. Matteo Garrone, TVP Kultura, godz. 20.05

Nagrodzony Złotą Palmą znakomity dramat Matteo Garrone. Marcello, lubiany przez całe miasteczko psi fryzjer, kochający ojciec i okazjonalny handlarz kokainą odgryza się miejscowemu osiłkowi, który traktuje go jak marionetkę.

Na skraju jutra, reż. Doug Liman, TVN, godz. 21.35

Oparta na motywie znanych z „Dnia Świstaka” opowieść science-fiction. Rasa obcych przypuściła bezlitosny atak na Ziemię i rozpanoszyła się niczym pszczeli rój, niszcząc doszczętnie całe miasta. Tylko żołnierz, który został zamknięty w pętli czasu, może ją unicestwić. Efektowne widowisko z Tomem Cruise’em i Emily Blunt.

Ojciec chrzestny, reż. Francis Ford Coppola, Polsat, godz. 22.05

Film Coppoli to wybitny klasyk kina gangsterskiego z niezapomnianymi rolami Marlona Brando, Ala Pacino czy Roberta Duvalla. Początek sagi o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.

Sobota, 6 listopada:

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian, reż. Andrew Adamson, TV4, godz. 20

Druga odsłona cyklu fantasy na podstawie powieści C.S. Lewisa. Powracają bohaterowie znani z „Lwa, czarownicy i starej szafy”: Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. Dzieci ponownie odwiedzają królestwo Narnii, okazuje się jednak, że od ich zniknięcia minęło tu 1300 lat i wiele się zmieniło. Magiczne stworzenia i mówiące zwierzęta stały się jedynie legendą, a rządy sprawuje okrutny uzurpator Miraz. Do obsady cyklu dołączyli w tej części Ben Barnes, jako tytułowy Książę Kaspian oraz znany z „Gry o Tron” Peter Dinklage.

Przełęcz ocalonych, reż. Mel Gibson, TVP 1, godz. 21.35

Nagrodzony dwoma Oscarami najnowszy film Mela Gibsona. Schyłek II wojny światowej. Podczas krwawej bitwy o Okinawę amerykański sanitariusz odmawia noszenia broni i zabijania z powodów moralnych. W roli głównej Andrew Garfield.

Mamma Mia! Here We Go Again, reż. Ol Parker, TVN, godz. 22.20

Kontynuacja muzycznego przeboju z 2008 roku. Sophie zachodzi w ciążę i poznaje historie z młodości swojej matki – szczególnie o czasie, w którym była ona w ciąży. W obsadzie powracają Amanda Seyfried i Meryl Streep, a na ekranie pojawiają się także m.in. Lily James i Alexa Davies.

Niedziela, 7 listopada:

Iluzja, reż. Louis Leterrier, TV Puls, godz. 20

Agenci FBI i Interpolu śledzą grupę iluzjonistów, którzy podczas przedstawień napadają na banki, a ukradzione pieniądze rozdają publiczności. Kryminał w gwiazdorskiej obsadzie z Jesse Eisenbergiem, Woodym Harrelsonem i Melanie Laurent na czele.

Król Artur: Legenda miecza, reż. Guy Ritchie, TVN Siedem, godz. 20

Reżyser nowej wersji Sherlocka Holmesa tym razem bierze na warsztat legendę o Królu Arturze i swoim zwyczajem wyraźnie ją odświeża. Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców. W rolach głównych Charlie Hunnam, Jude Law i Dijmon Hounsou.

15: 17 do Paryża, reż. Clint Eastwood, TVN, godz. 22.30

Film Clinta Eastwooda ukazujący wydarzenia z sierpnia 2015 roku dotyczące ataku terrorystycznego na pociąg Thalys nr 9364 zmierzający do Paryża. Warto podkreślić, że w filmie występują autentyczni uczestnicy tamtych zdarzeń, wcielając się w samych siebie i odtwarzając dramat, w którym brali udział kilka lat wcześniej.