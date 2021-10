Program TV 8-10 października 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 8 października:



Aquaman, reż. James Wan, TVN, godz. 20



Premiera w telewizji naziemnej. Adaptacja komiksu DC o przygodach tytułowego Aquamana. Bohater jest członkiem rodziny królewskiej z podwodnej Atlantydy. Miota się on jednak między światem ponad powierzchnią wód nieustannie pustoszącym morza, a mieszkańcami Atlantydy dążącymi do wszczęcia buntu. Widowisko fantasy w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie pojawiają się m.in. Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe i Nicole Kidman.



Playtime, reż. Jacques Tati, TVP Kultura, godz. 20.05



Drogi Pana Hulot oraz młodej Amerykanki, która zwiedza Paryż, ciągle się krzyżują. Żadne z nich nie potrafi odnaleźć się w mieście pełnym nowych technologii. Klasyczna komedia w reżyserii słynnego francuskiego reżysera i aktora - Jacquesa Tati. Film wchodzi w cykl serii filmów o przygodach Pana Hulota.



Dziennik Bridget Jones, reż. Sharon Maguire, TVN Siedem, godz. 21



Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie. Słynna komedia romantyczna z udziałem Renee Zellweger, Hugh Granta i Colina Firtha. Film doczekał się dwóch kasowych kontynuacji.



Sobota, 9 października:



Władca Pierścieni: Dwie wieże, reż. Peter Jacskon, TVN Siedem, godz. 20



Druga część słynnej filmowej trylogii fantasy. Po tym jak Drużyna Pierścienia została rozbita, młody Frodo postanawia ponieść swoje brzemię do końca. Tymczasem jego przyjaciele, Aragorn, Gimli i Legolas, przygotowują się, by odeprzeć atak hord Sarumana. Efektowne widowisko dla wielbicieli gatunku.



Złota dama, reż. Simon Curtis, TVP Kultura, godz. 21.10



Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Marii Altmann, która walczy z rządem Austrii o zwrot słynnego obrazu Gustava Klimta.? W rolach głównych Hllen Mirren i Ryan Reynolds.



Wiek Adeline, reż. Lee Toland Krieger, TVN, godz. 21.45



Historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety, która wskutek wypadku przestaje się starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać wyjawienie sekretu swojej nieśmiertelności. Intrygujący melodramat z fabułą mogącą kojarzyć się z oscarowym "Ciekawym przypadkiem Benjamina Buttona".



Niedziela, 10 października:



Zwierzogród, reż. Byron Howard, Polsat, godz. 11.10



Nick Bajer – żyjący z drobnych przekrętów szczwany lis, i Judy Hops – pierwszy w historii królik zatrudniony w policji, łączą siły, by rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Widowiskowa animacja dla całej rodziny.



John Wick, reż. Chad Stahelski, David Leitch, TV Puls, godz. 20



B-klasowe widowisko akcji, które w bardzo szybkim tempie osiągnęło status kultowego oraz doczekało się dwóch kontynuacji i planowanego serialu. Były płatny morderca ściga gangsterów, którzy wtargnęli do jego domu, dokonując brutalnej napaści i kradzieży. Rewelacyjna choreografia walk, świetna strona audio-wizualna i Keanu Reeves w znakomitej formie.



Player One, reż. Steven Spielberg, TVN Siedem, godz. 20



W 2045 roku ludzie znajdują ukojenie w wirtualnej rzeczywistości. Jej twórca przed śmiercią postanawia cały majątek przekazać pierwszej osobie, która znajdzie ukryty w niej cyfrowy "easter egg". Kino przygody w reżyserii legendy gatunku - Stevena Spielberga. a