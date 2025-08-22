Edach Budowlani Lublin zaczynają nowy sezon od meczu z Arką Gdynia

Będzie to wyjątkowy sezon, w którym drużynom przyjdzie zmierzyć się z reformą rozgrywek. Ekstraliga została powiększona z dziewięciu do dziesięciu drużyn.

W stawce znalazł się również zwycięzca I Ligi Rugby AZS AWF Warszawa. Tym samym nie będzie przymusowej pauzy. Drużyny czeka pierwsza runda zasadnicza, która zostanie rozegrana w większości latem i jesienią. Jedynie ostatnia, dziewiąta kolejka, z braku wolnego terminu, odbędzie się wiosną przyszłego roku (21-22 marca 2026).

Następnie liga zostanie podzielona na dwie grupy. Pierwsza składać się będzie z zespołów, które w tabeli zajmą miejsca 1-6. Te ekipy powalczą w grupie mistrzowskiej. Z kolei pozostałe drużyny (lokaty 7-10) powalczą w grupie pucharowej.

Ekipy sklasyfikowane na pozycjach 1-6 po rundzie zasadniczej rozegrają mecze każdy z każdym, bez rewanżu. Będzie to kontynuacja rywalizacji z rundy zasadniczej. Warto tutaj zaznaczyć, że zespoły zachowują dorobek punktowy wyłącznie z meczów z drużynami, które uzyskały prawo gry w grupie mistrzowskiej. Z kolei ekipy z pozycji 7-10 po rundzie zasadniczej rywalizować będą każdy z każdym, rozgrywając mecz i rewanż.

Po zakończeniu rywalizacji w grupie mistrzowskiej zespoły z pozycji 1-4 rywalizować będą o medale, z grupy pucharowej, o miejsca 7 i 9. Z ekstraligi spadnie ostatni zespół na koniec sezonu.

– Reforma została wprowadzona aby podnieść poziom rozgrywek. Nie chcemy zniechęcać zawodników słabszych drużyn wynikami trzycyfrowymi, które ostatnio się zdarzały. Chcemy walczyć o medal, najpierw trzeba wejść do szóstki, a następnie do najlepszej czwórki – mówi Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych Lublin.

Pozostałe mecze 1. kolejki: sobota: Awenta Pogoń Siedlce – AZS AWF Warszawa * Energa Ogniwo Sopot – Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk * niedziela: ORLEN Orkan Sochaczew – Budmex Rugby Białystok * RzKS Juvenia Kraków – KS Budowlani Commercecon Łódź.

