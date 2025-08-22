Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 22 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Dzisiaj
12:34
Strona główna » Sport

Edach Budowlani Lublin zaczynają nowy sezon od meczu z Arką Gdynia

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
W sezonie 2025/2026 w ekstralidze rugby Edach Budowlani Lublin deklarują walkę o medal
W sezonie 2025/2026 w ekstralidze rugby Edach Budowlani Lublin deklarują walkę o medal (fot. Edach Budowlanych Lublin)

Wyjazdowym spotkaniem z Life Style Catering RC Arka Gdynia Edach Budowlani Lublin rozpoczną nowy sezon. Początek meczu w sobotę, o godzinie 16.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Będzie to wyjątkowy sezon, w którym drużynom przyjdzie zmierzyć się z reformą rozgrywek. Ekstraliga została powiększona z dziewięciu do dziesięciu drużyn.

W stawce znalazł się również zwycięzca I Ligi Rugby AZS AWF Warszawa. Tym samym nie będzie przymusowej pauzy. Drużyny czeka pierwsza runda zasadnicza, która zostanie rozegrana w większości latem i jesienią. Jedynie ostatnia, dziewiąta kolejka, z braku wolnego terminu, odbędzie się wiosną przyszłego roku (21-22 marca 2026).

Następnie liga zostanie podzielona na dwie grupy. Pierwsza składać się będzie z zespołów, które w tabeli zajmą miejsca 1-6. Te ekipy powalczą w grupie mistrzowskiej. Z kolei pozostałe drużyny (lokaty 7-10) powalczą w grupie pucharowej.

Ekipy sklasyfikowane na pozycjach 1-6 po rundzie zasadniczej rozegrają mecze każdy z każdym, bez rewanżu. Będzie to kontynuacja rywalizacji z rundy zasadniczej. Warto tutaj zaznaczyć, że zespoły zachowują dorobek punktowy wyłącznie z meczów z drużynami, które uzyskały prawo gry w grupie mistrzowskiej. Z kolei ekipy z pozycji 7-10 po rundzie zasadniczej rywalizować będą każdy z każdym, rozgrywając mecz i rewanż.

Po zakończeniu rywalizacji w grupie mistrzowskiej zespoły z pozycji 1-4 rywalizować będą o medale, z grupy pucharowej, o miejsca 7 i 9. Z ekstraligi spadnie ostatni zespół na koniec sezonu.

– Reforma została wprowadzona aby podnieść poziom rozgrywek. Nie chcemy zniechęcać zawodników słabszych drużyn wynikami trzycyfrowymi, które ostatnio się zdarzały. Chcemy walczyć o medal, najpierw trzeba wejść do szóstki, a następnie do najlepszej czwórki – mówi Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych Lublin.

Pozostałe mecze 1. kolejki: sobota: Awenta Pogoń Siedlce – AZS AWF Warszawa * Energa Ogniwo Sopot – Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk * niedziela: ORLEN Orkan Sochaczew – Budmex Rugby Białystok * RzKS Juvenia Kraków – KS Budowlani Commercecon Łódź.

(grom)

W fazie zasadniczej Orlen Oil Motor Lublin nie miał kłopotów z Bayersystem GKM Grudziądz. Jak będzie w play-offach?

Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę w play-offach meczem w Grudziądzu

Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
rugby ekstraliga rugby Edach Budowlani Lublin

Pozostałe informacje

Oddział chorób płuc nie funkcjonuje w zamojskim "starym" szpitalu od początku czerwca. Tak pozostanie na pewno do końca listopada

Pulmonologia w zawieszeniu. Lekarzy jak nie było, tak nie ma

Jest lepiej niż było, bo udało się podpisać umowę z jednym specjalistą, ale to za mało, by oddział chorób płuc w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym mógł wznowić działalność. Wojewoda zgodził się na przedłużenie zawieszenia pulmonologii do końca listopada.
Piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska będą mieli pracowity weekend. W piątek zagrają w Puławach, a w sobotę w Zwoleniu

Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

KPR Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska wezmą udział w VI Memoriał Jerzego Grzegorza Markiewicza, w Zwoleniu
Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Policja wyjaśnia okoliczności czwartkowego wypadku. W wyniku zderzenia z drzewem do szpitala trafiły 35- i 7-latka.
Grzegorz Lipa

Lipa w miejsce Madziara. Zmiany w WORD Lublin

Ryszard Madziar nie jest szefem WORD  Lublinie. Zastąpił go Grzegorz Lipa.
Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Nie wyrzucaj – podaj dalej! Już w sobotę w Miejscu Aktywności Lokalnej „Szerokie Możliwości” odbędzie się Bazarek Sąsiedzki w duchu zero waste. Będzie można wymienić się niepotrzebnymi rzeczami, a najmłodsi wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych.
Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

W PGE Ekstralidze zaczyna się ta część sezonu, na którą kibice czekają najbardziej. W piątek odbędą się pierwsze półfinałowe spotkania w wykonaniu czterech najlepszych ekip
Budowa odcinka S17 między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem

Kolejne odkrycie przy budowie S17. To ludzkie kości?

Być może będzie to kolejne ważne odkrycie podczas budowy drogi ekspresowej S17. Dzisiaj w gminie Lubycza Królewska pracownicy Budimexu natrafili na szczątki. Możliwe, że ludzkie.
Zderzenie samochodu z pociągiem. Występują utrudnienia
AKTUALIZACJA

Zderzenie samochodu z pociągiem. Występują utrudnienia

Po godzinie 12 na przejściu kolejowym w Lublinie doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem.

W sezonie 2025/2026 w ekstralidze rugby Edach Budowlani Lublin deklarują walkę o medal

Edach Budowlani Lublin zaczynają nowy sezon od meczu z Arką Gdynia

Wyjazdowym spotkaniem z Life Style Catering RC Arka Gdynia Edach Budowlani Lublin rozpoczną nowy sezon. Początek meczu w sobotę, o godzinie 16.
Dziadek potrącił 1,5 rocznego wnuczka

Dziadek potrącił 1,5 rocznego wnuczka

Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 1,5 rocznego chłopca przez jego 63-letniego dziadka. Zdarzenie miało miejsce na przydomowym podwórku.

Kwartet Szafa Gra podczas koncertu w Zamościu wykona znane i lubiane hity z lat 70., 80. i 90, jak np. „Felicita”, „Jak się masz kochanie”, „Waterloo” czy „Tyle słońca w całym mieście”
NASZ PATRONAT
22 sierpnia 2025, 15:00

Historia na wielkim ekranie. Trzy dni z dokumentalnym filmem

Trzy dni (22-24 sierpnia) i czternaście najnowszych, najciekawszych filmów historycznych. To program 13. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, który rusza już dzisiaj. A na finał zaplanowano koncert, który zabierze publiczność w podróż po „Największych przebojach ostatnich dekad”.
Sprzedajesz przez internet? Tak tanio nadasz paczkę

Sprzedajesz przez internet? Tak tanio nadasz paczkę

Prowadzisz sprzedaż w internecie i każda zaoszczędzona złotówka ma dla Ciebie znaczenie? Doskonale to rozumiemy. Koszty wysyłki potrafią spędzać sen z powiek, a Twoi klienci oczekują szybkiej i, co najważniejsze, taniej dostawy. Zastanawiasz się, jak sprostać tym oczekiwaniom i nie zbankrutować? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – wysyłanie paczek wcale nie musi być drogie. Wystarczy, że poznasz sprawdzone sposoby na optymalizację tego procesu.
Wybierz uczelnię z praktycznym podejściem do nauki zawodu. Oferta edukacyjna WSPA!

Wybierz uczelnię z praktycznym podejściem do nauki zawodu. Oferta edukacyjna WSPA!

Stoisz u progu wyboru uczelni wyższej i zastanawiasz się, co naprawdę zagwarantuje rozwój zawodowy? Chcesz się uczyć, ale boisz się, że teoria okaże się oderwana od praktyki? Jeśli zależy Ci na tym, by zdobyć wiedzę, którą wykorzystasz zaraz po obronie pracy dyplomowej, to powinieneś rozważyć uczelnię stawiającą na praktyczne kształcenie. WSPA oferuje model edukacji, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób chcących rozwijać kompetencje, uczestniczyć w realnych projektach i połączyć naukę ze zdobywaniem autentycznego doświadczenia zawodowego.
Z Lublina do Wenecji. Lubelski policjant pomaga miejscowym funkcjonariuszom

Z Lublina do Wenecji. Lubelski policjant pomaga miejscowym funkcjonariuszom

Policjant z lubelskiej prewencji obecnie odbywa swoją służbę w słonecznej Wenecji. Tam dba m.in. o bezpieczeństwo turystów.

Przed piłkarkami PGE MKS El-Volt Lublin ostatni turniej towarzyski

PGE MKS El-Volt Lublin tym razem zagra na Węgrzech

Przed zawodniczkami PGE MKS El-Volt kolejny turniej towarzyski. Tym razem ekipa z Lublina zagra dwa mecze na Węgrzech
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 