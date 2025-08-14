Kto zatrzyma Astrę Leśniowice w drodze po awans?

Wiosną Astra zajęła bardzo wysokie, jak na beniaminka, drugie miejsce. Podopieczni twórcy awansu do ligi okręgowej, Artura Dąbrowskiego, dali się wyprzedzić tylko zwycięzcy rozgrywek chełmskiej okręgówki Bugowi Hanna.

W 26 spotkaniach zdobyli 57 punktów. Na koncie debiutanta znalazło się 17 zwycięstw, sześć remisów i trzy porażki. Ekipa z Leśniowic okazała się lepsza m. in. od trzeciej Włodawianki, czwartego Ruchu Izbica czy piątego Brata Siennica Nadolna.

W nowym sezonie Astra uważana jest przez wielu za głównego faworyta do awansu do IV ligi. Po zakończeniu rozgrywek w drużynie doszło do rewolucji kadrowej. Z zespołem pożegnało się sześciu zawodników, a pojawiło aż 11 nowych graczy.

– Ubiegły sezon uświadomił nam, jak ważna jest solidna ławka rezerwowych. Poszliśmy w tym kierunku i nasza kadra docelowo liczyć będzie 27 piłkarzy, którzy walczyć będą najpierw o meczową 18, a następnie o wyjściową 11. Nasz cel? Chcemy wygrywać w każdym meczu. Oczekiwania naszych sponsorów są takie, że wiosną będzie awans do IV ligi. Zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko sport i może być różnie, ale interesuje nas IV liga – zapowiada Jacek Stańkowski, prezes Astry Leśniowice.

Do walki o czołowe lokaty, wbrew powszechnej opinii, może włączyć się spadkowicz z IV ligi Kłos Gmina Chełm. W ciągu roku na trenerskiej ławce zasiadać będzie już czwarty szkoleniowiec. Pierwszą rundę w IV lidze prowadził Tomasz Hawryluk. Zimą pojawił się Damian Miazga, który nie dotrwał do końca sezonu. Przed finiszem zastąpił go doskonale znany w Kłosie Robert Tarnowski. Po wakacjach z zespołem pracuje już Michał Antoniak. Nowa osoba na ławce, to nowe spojrzenie.

– Naszym celem jest przede wszystkim odbudowa drużyny po spadku. Zamierzamy wprowadzać do zespołu młodzież – zapowiada szkoleniowiec. Już kilka kolejek powinno pokazać, na co tak naprawdę stać będzie spadkowicza.

W czubie tabeli namieszać może Ruch Izbica, czwarta drużyna ubiegłego sezonu. W kadrze, z różnych powodów powstały luki, odeszli: Michał Kić, Jan Kryłowicz, Bartłomiej Jakóbczak i Piotr Sasim. Są za to nowi, przede wszystkim młoda i ambitna młodzież: pomocnicy Mikołaj Kędziera i Maciej Buk.

– Mimo że przytrafiły się nam kontuzje, nie oglądamy się za siebie. W nowym sezonie chcemy poprawić ostatnią lokatę – zapowiada trener Ruchu Roman Blonka.

O sobie powinien też dać znać beniaminek SPS Eko Różanka. Po odejściu twórcy wiosennego sukcesu Kamila Karwatiuka w zespole jest nowy grający trener Patryk Błaszczuk. Trzon drużyny pozostał. Z Włodawianki powrócił napastnik Mateusz Chwedoruk, z Sygnału Lublin przyszedł uniwersalny gracz Sebastian Sztejno, a po kilku latach pobytu zagranicą dołączył środkowy pomocnik Paweł Staszczak. – Nowi gracze będą dla nas wzmocnieniem. Nie rozmawiamy o awansie, ale myślę, że miejsce w pierwszej trójce może być realne – zapowiada trener Błaszczuk.

Groźna powinna być także Sparta Rejowiec Fabryczny z nowym opiekunem Kamilem Górą oraz Włodawianka Włodawa z nowym trenerem Arkadiuszem Gajem.

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Sobota: Sparta Rejowiec Fabryczny – Kłos Gmina Chełm (godz. 11) * Vitrum Wola Uhruska – Chełmianka II Chełm (11) * Frassati Fajsławice – Unia Rejowiec (16) * Eko Różanka – Astra Leśniowice (16). Niedziela: Hetman Żółkiewka – Włodawianka Włodawa (16) * Ogniwo Wierzbica – GKS Łopiennik (17).