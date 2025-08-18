Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
14:43
Strona główna » Sport » Piłka nożna » CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Sparta i Kłos na remis, beniaminek postawił się Astrze, a pierwszym liderem Chełmianka II

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
Na inaugurację nowego sezonu Sparta Rejowiec Fabryczny zremisowała z Kłosem Chełm 3:3
Na inaugurację nowego sezonu Sparta Rejowiec Fabryczny zremisowała z Kłosem Chełm 3:3 (fot. SPARTA REJOWIEC FABRYCZNY)

Podział punktów w spotkaniu Sparty Rejowiec Fabryczny i Kłosa Gmina Chełm. Rezerwy Chełmianki rozbiły beniaminka z Woli Uhruskiej. Remis 1:1 Hetmana Żółkiewka z Włodawianką.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Sparta doskonale pamięta ostatnią wiosnę. – Mieliśmy na koncie dziewięć kolejnych porażek i każdy kolejny mecz to było drżenie o wynik i bronienie się przed wpadnięciem do strefy objętej degradacją z ligi – wspomina prezes Sparty Robert Szokaluk. W wakacje drużyna z Rejowca Fabrycznego zakontraktowała swoich byłych zawodników, którzy potrzebują czasu na zgranie i wprowadzenie drużyny na właściwe tory.

– To nasi byli zawodnicy, którzy grali w niższych ligach i teraz potrzebują czasu aby na nowo poczuć ligę okręgową. Celem jest spokojne miejsce w czubie tabeli. Do awansu widziałbym w naszej lidze kilka innych drużyn, niż nasza – tłumaczy prezes Sparty.

Gospodarze szybko objęli prowadzenie po strzale Bartosza Psuji. W odpowiedzi goście wykorzystali rzut karny i podwyższyli na 2:1. Tym samym przed przerwą wygrywali 2:1.

Tuż po przerwie z rzutu karnego wyrównał Dawid Oleksiejuk, który w 70 minucie podwyższył na 3:2. Przyjezdni, spadkowicz z IV ligi nie dali sobie odebrać punktów i doprowadzili do wyrównania. - Remis jest sprawiedliwym wynikiem. Nasi piłkarze zostawili sporo zdrowia na boisku. Nasz nowy trener musi poukładać drużynę i po kilku kolejkach zobaczymy jak to będzie wyglądało - dodaje Szokaluk.

Faworytem byli goście. - Pozostał niedosyt. Mieliśmy dużo okazji, których nie potrafiliśmy wykorzystać. Rywal strzelał nam gole po stałych fragmentach: wolnych i z rzutu karnego. Szacunek dla przeciwnika, że podjął walkę. To było pierwsze spotkanie w sezonie, była cała otoczka wokół tego meczu. Na razie nie mówimy o powrocie do IV ligi. Chcemy odbudować zespół. Zamierzam dawać szansę zawodnikom, którzy uczestniczą w treningach. Interesuje nas każdy kolejny mecz, który chcemy wygrywać - mówi szkoleniowiec Kłosa Michał Antoniak.

Sparta Rejowiec Fabryczny - Kłos Chełm 3:3 (1:2)

Bramki: Psuja (2), Oleksiejuk (z karnego 47, 70) – Gierczak (z karnego 12, 30, z karnego 78).

Sparta: Wikło – Oleksiejuk, Chybiak (63 Wiewióra), Gabrelski, Gadomski (66 Tomaszewski), K. Rutkowski, Adamiec (85 Melnyk), Barabasz (88 Terlecki), Charmast, Psuja (73 Mucha), Mazurek (46 Wójcik).

Kłos: Pawlak – Gorzała (75 Mróz), Kowalski, A. Rutkowski, Wyrostek, K. Rak, Ł. Wójcicki (80 Rakowski), P. Wójcicki (70 Dyński), Mazur, Gierczak, Alikowski (46 J. Rak).

Rezerwy Chełmianki rozpoczęły nowy sezon od zwycięskiej wyprawy do beniaminka Vitrum Wola Uhruska. Z przyczyn osobistych szkoleniowiec gospodarzy Tomasz Hawryluk nie będzie prowadził drużyny w lidze. W zastępstwie w pierwszym meczu na trenerskiej ławce zasiadł Arkadiusz Stasiejko, pracujący z młodzieżą.

Do przerwy górą byli goście, którzy prowadzili 3:1, w meczu zwyciężył 6:3. – Przez pierwszy kwadrans beniaminek się rozszalał. Od 20 minuty przejęliśmy inicjatywę i zdobyliśmy trzy bramki, w drugiej odsłonie, kolejne trzy. Wygraliśmy zasłużenie. Martwi mnie to, że wciąż powtarzamy te same błędy – głupio tracimy bramki i za to mam pretensje do swoich zawodników. Strzelamy gole i powinniśmy spokojnie kontrolować mecz prowadząc różnicą trzech goli, a tymczasem dajemy sobie strzelić gole na kontakt i robi się nerwowo. Z przebiegu meczu wygraliśmy zasłużenie – podsumowuje Andrzej Krawiec, szkoleniowiec rezerw Chełmianki.

– Mój zespół zaprezentował się z dobrej strony. Trzeba jednak przyznać, że przeciwnik pokazał wysoki poziom. Wsparł się także zawodnikami z pierwszej drużyny – mówi Arkadiusz Stasiejko.

Vitrum Wola Uhruska – Chełmianka II Chełm 3:6 (1:3)

Bramki: Szczerbakow (40), Łubkowski (60), D. Dąbrowski (89) – Grączewski (z karnego 29), Malichani (36, 39, 76), Konojacki (57, 90 + 4).

Vitrum: Haftaniuk (70 A. Nowosad) – Czmielewski (66 O. Hawryluk), Zbarachewicz, Barczuk (85 D. Nowosad), Szczerbakow, Wałczyk, Marczuk, Rutkowski, Łubkowski (75 K. Dąbrowski), Bryk (60 Helmer), D. Dąbrowski.

Chełmianka II: Wereszczyński – Sarnowski, Czerech (60 Roczon), Luchowski, Grączewski (60 Bis), Mroczek (15 Zhadan), D. Krawiec (75 Wronka), Konojacki, W. Mazurek (70 D. Mazurek), Malichani (80 Kozina), Jeż (84 F. Hawryluk).

Siedem goli w meczu beniaminka z faworytem do awansu

Beniaminek z Różanki walczył z Astrą Leśniowice. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie, najpierw 1:0, następnie 2:1. Pierwsza odsłona zakończyła się remisem 2:2.

– Mieliśmy swoje okazje do strzelenia kolejnych goli, ale brakowało wykończenia. W pierwszej połowie fizycznie prezentowaliśmy się lepiej od rywala i powinniśmy w tej części meczu zdobyć jeszcze ze dwie bramki. Trzeciego gola straciliśmy z kontry. Przy wyniku 3:4 była okazja na wyrównanie. Michał Kuczyński miał piłkę przy nodze i źle uderzył, w konsekwencji nie trafił w bramkę. Pozostał niedosyt po tym meczu – mówi grający szkoleniowiec SPS Eko Różanka Patryk Błaszczuk.

– Był to mecz walki, na razie zgrywamy zespół. Popełniliśmy trzy wielkie błędy w obronie, które kosztowały nas utratę trzech goli. Musimy nad tym jeszcze popracować. W końcówce graliśmy w przewadze jednego zawodnika, a mimo nie wykorzystaliśmy czterech tzw. setek. Tym samym zafundowaliśmy sobie nerwową końcówkę. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, wynik jest sprawiedliwy – ocenia trener Astry Leśniowice Artur Dąbrowski.

Hetman Żółkiewka zremisował z Włodawianką Włodawa 1:1. Gospodarze przegrywali od 34 minuty. Cenny punkt na inaugurację uratował miejscowym rezerwowy Patryk Prus. – W pierwszej połowie więcej z gry mieli goście, w drugiej już my. Mecz był na remis i cieszymy się z wywalczonego punktu – mówi Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana.

Goście wracali do Włodawy w niezbyt dobrych humorach. – Trzeba było w pierwszej połowie strzelić jeszcze dwa gole i byłoby po meczu. Samą grą nie wygrywa się meczu. W drugiej połowie zdobyliśmy dwie bramki, niestety nie uznane ze wzglądu na spalonego. Ponieśliśmy zasłużoną karę, mamy tylko remis, zamiast trzech punktów – mówi Antoni Kruk, kierownik Włodawianki.

Pozostałe wyniki: Ruch Izbica – Brat Siennica Nadolna 4:2 (Bożko 15, 83, Wojewoda 33, P. Jasiński 85 – Suduł 89, 90 + 2) * Frassati Fajsławice - Unia Rejowiec 1:0 (Stefaniak 89) * SPS Eko Różanka – Astra Leśniowice 3:4 (Chwedoruk 11, z karnego 25, Kuczyński 87 – Patoka 16, 68, 76, Ostapenko 40). Czerwona kartka: Patryk Błaszczuk w 65 min, za drugą żółtą * Hetman Żółkiewka – Włodawianka Włodawa 1:1 (P. Prus 89 – Staszewski 34) * Ogniwo Wierzbica – GKS Łopiennik 1:1 (Sitarczuk z karnego 36 – Mazurkiewicz 17).

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie
historia

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

Fryderyk Janaszek w Tychach wpisał się na listę strzelców

Cztery bramki, czerwona kartka i remis Górnika Łęczna w Tychach

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
chełmska klasa okręgowa Sparta Rejowiec Fabryczny SPS EKO Różanka kłos gmina chełm astra leśniowice chełmianka II chełm

Pozostałe informacje

Fundacja Sztukmistrze: Radiant 2.0
PROGRAM
26 września 2025, 0:00
galeria

Cyrkulacje 2025: Wszystkie akrobacje i atrakcje

12. Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego Cyrkulacje. Kiedy? od 26 września do 12 października. Gdzie? W Centrum Spotkania Kultur. Co w programie? Spektakle mistrzów współczesnego cyrku, Konkurs Etiud i premiery.
Tragiczny wypadek w Poizdowie

Tragiczny wypadek w Poizdowie

78-letni kierowca Peugeota wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Hondzie kierowanej przez 42-letniego mieszkańca gminy Wisznice. 42-letni kierowca Hondy został przewieziony do szpitala. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Radny pyta o bezpieczeństwo podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów w Lublinie

Radny pyta o bezpieczeństwo podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów w Lublinie

Radny Miasta Lublin Tomasz Gontarz (PiS) złożył interpelację do prezydenta Krzysztofa Żuka w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów, który odbędzie się 28 sierpnia na Motor Lublin Arenie. Powodem są obawy związane z niedawnymi antypolskimi incydentami na stadionach.
Motocyklista bez uprawnień, za to po alkoholu, Jazda skończyła się na drzewie

Motocyklista bez uprawnień, za to po alkoholu, Jazda skończyła się na drzewie

Motocyklista trafił do szpitala, a policjanci ustalili, miał ponad promil alkoholu, że nie miał uprawnień, a sam motocykl nie był dopuszczony do ruchu.
LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Kiedy i gdzie?

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Kiedy i gdzie?

Kierowcy w Lublinie muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Mieczysława Biernackiego. Powód? Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Biernackiego 15–17.
Żeby kursantowi było lepiej zdawać na prawko. Będzie remont placu przy WORD

Żeby kursantowi było lepiej zdawać na prawko. Będzie remont placu przy WORD

Ta wiadomość ucieszy starających się o prawo jazdy. Plac manewrowy przy WORD w Białej Podlaskiej przejdzie modernizację.
Najlepsza sucha karma dla psa: co wybrać dla szczeniaka, dorosłego i seniora?

Najlepsza sucha karma dla psa: co wybrać dla szczeniaka, dorosłego i seniora?

Dobór odpowiedniego pożywienia to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmujesz jako właściciel psa. Potrzeby żywieniowe zmieniają się w zależności od wieku, dlatego nie ma jednej karmy idealnej dla każdego psa. W tym artykule pokażemy Ci, jak wybrać suchą karmę dla psa, która będzie najlepiej dopasowana do jego etapu życia — od szczeniaka po seniora.
Twoje biurko jako dzieło sztuki - Minimalistyczny design i elegancja w świecie obudów komputerowych.

Twoje biurko jako dzieło sztuki - Minimalistyczny design i elegancja w świecie obudów komputerowych.

Komputer stacjonarny przestał być anonimowym, szarym pudełkiem, które staramy się ukryć pod biurkiem, a stał się centralnym punktem nowoczesnego miejsca pracy i rozrywki. To już nie tylko narzędzie, ale również wyraz naszego stylu i osobowości, element, który może dopełniać lub całkowicie definiować estetykę całego pomieszczenia. W odpowiedzi na te potrzeby, producenci sprzętu odchodzą od agresywnych, gamingowych wzorów na rzecz minimalistycznego designu i elegancji. Dobrze dobrana obudowa potrafi przemienić zwykłe biurko w harmonijną, inspirującą przestrzeń, która cieszy oko i sprzyja kreatywności.
Skup nieruchomości w Lublinie – szybkie rozwiązanie dla właścicieli mieszkań i domów

Skup nieruchomości w Lublinie – szybkie rozwiązanie dla właścicieli mieszkań i domów

Lublin to jedno z najszybciej rozwijających się miast wschodniej Polski. Coraz więcej osób przenosi się tu na stałe, co sprawia, że rynek nieruchomości jest dynamiczny i zróżnicowany. Jednak mimo dużego zainteresowania kupnem mieszkań czy domów, sprzedaż nieruchomości nie zawsze jest łatwa. Wiele osób wciąż zmaga się z długim oczekiwaniem na nabywcę, problemami formalnymi i stresem związanym z negocjacjami.
Białorusin zatrzymany. Jest podejrzany o planowanie sabotażu w województwie lubelskim

Białorusin zatrzymany. Jest podejrzany o planowanie sabotażu w województwie lubelskim

Funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie zatrzymali Vitalija S. Białorusin jest podejrzany o działanie na rzecz obcego wywiadu i planowanie podpalenia obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego.
Razer BlackWidow V4 Low-profile: Niskoprofilowe klawiatury dla graczy

Razer BlackWidow V4 Low-profile: Niskoprofilowe klawiatury dla graczy

219,99 i 189,99 euro – na tyle Razer wycenił swoje nowe klawiatury dla graczy, czyli niskoprofilowe BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed.
Kierowca miał 3 promile. Zatrzymali go ratownicy medyczni

Kierowca miał 3 promile. Zatrzymali go ratownicy medyczni

Załoga karetki pogotowia ratunkowego zauważyła pojazd, którego tor jazdy wskazywał na to, że kierowca może być nietrzeźwy. Postanowili zatrzymać samochód, a potem zabrali kluczyki kierowcy.
Kończą się prace przy przedłużeniu ul. Węglarza. Jest już nowa nawierzchnia

Kończą się prace przy przedłużeniu ul. Węglarza. Jest już nowa nawierzchnia

Na skrzyżowaniu ulic Węglarza-Walecznych-Strzembosza większość robót drogowych jest już wykonana, pozostały drobne prace wykończeniowe i odbiory techniczne.
"Ludzie podobni są do liści (...) Dzięki liściom drzewa rodzą owoce i to ich zasługa, a po ludziach zostają czyny, dzieła ich rąk i umysłów, i pamięć pokoleń" Jan Longin Okoń "Płonąca preria"

Chcą upamiętnić pisarza, który rozsławił miasto legendą o Bieluchu

W Chełmie chcą upamiętnić Longina Jana Okonia – pisarza, który rozsławił miasto legendą o Bieluchu. Pięć lat po śmierci tego poety, prozaika, literaturoznawcy, pedagoga i animatora kultury, pojawił się pomysł by uhonorować go pomnikiem w formie ławeczki przed Chełmską Biblioteką Publiczną.

Pędził po alkoholu i wiózł dwójkę dzieci

Pędził po alkoholu i wiózł dwójkę dzieci

Nie zwracał uwagi na ograniczenie prędkości i lewym pasem wyprzedzał kolejne pojazdy. Był pod wpływem alkoholu, a wiózł dwójkę swoich dzieci.
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
26. KOLEJKA

Wyniki:

Bug Hanna - Granica Dorohusk 8-0
Frassati Fajsławice - Sparta Rejowiec F. 1-1
Spółdzielca Siedliszcze - Chełmianka II 3-5
GKS Łopiennik - Brat Siennica Nadolna 4-2
Unia Rejowiec - Włodawianka 2-2
Ruch Izbica - Ogniwo Wierzbica 4-1
Astra Leśniowice - Hetman Żółkiewka 3:0 (wo)

Tabela:

1. Bug 26 69 105-27
2. Astra 26 57 77-31
3. Włodawianka 26 56 56-30
4. Ruch 26 51 60-33
5. Brat 26 43 56-60
6. Unia R. 26 42 44-42
7. Chełmianka II 26 38 58-49
8. Ogniwo 26 34 50-55
9. Łopiennik 26 30 49-83
10. Sparta 26 26 35-51
11. Hetman 26 25 55-85
12. Frassati 26 24 51-66
13. Granica 26 18 33-76
14. Spółdzielca 26 9 30-104

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 