Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 23 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
16:18
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1
Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1 (fot. Wojtek Szubartowski)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Korona Kielce - Motor Lublin. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17.30.

Relacja na żywo

automatyczne odświeżanie strony co 60 sekund
AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Korona Kielce - Motor Lublin 0:0

Bramki: 

Korona: Dziekoński - Budnicki, Soteriou, Pięczek, Długosz, Remacle, Nono, Matuszewski, Svetlin, Antonin, Błanik.

Motor: Brkić - Stolarski, Matthys, Ede, Luberecki, Łabojko, Wolski, Rodrigues, Król, Czubak, van Hoeven.

Żółte kartki: Budnicki (Korona).

Sędziuje: Damian Sylwestrzak (Wrocław).

Rezerwowi: 

Korona: Mamla, Resta, Davidović, Nikolov, Strzeboński, Niski, Ciszek, Smolarczyk, Popov, Kamiński, Zwoźny.

Motor: Tratnik, Wójcik, Meyer, Bartos, Palacz, Samper, Scalet, Haxha, Ndiaye, Dadashov.

--------------------------------------------------

14' Van Hoeven fatalnie oddaje piłkę rywalom, ale Budnicki kopie na aut.

12' Kartka dla Budnickiego, który nieprzepisowo zatrzymał van Hoevena.

10' Uffff pierwszy udany atak gospodarzy i od razu powinno być 1:0. Błanik niby zatrzymany na skrzydle, ale oddał piłkę na środek. Nono za chwilę zagrał do niego prostopadle w pole karne, a strzał broni Brkić. Dobitka Budnickiego za słaba, a kolejny strzał Korony wysoko nad bramką.

9' Ajaajaj złe wybicie Dziekońskiego, Rodrigues zagrywa do Czubaka i niewiele zabrakło, aby "Czubi" znalazł się w doskonałej sytuacji.

9' Król łapie za koszulkę uciekającego mu Svetlina, rywal wpada w Stolarskiego i mogło się to skończyć groźną kontuzją dla bocznego obrońcy. Król powinien dostać kartkę, ale na razie bez upomnienia.

8' Łabojko prostopadle do Króla, ale obrońca Korony czujny i ciut szybszy.

7' Rajd Długosza zatrzymany faulem, Korona na razie niewiele zdziałała z przodu i niewiele "powąchała" piłki.

6' Ede posłał świetną piłkę na lewo do van Hoevena, ale Holender zatrzymany.

5' Król ucieka rywalowi na prawym skrzydle, dobrze centruje w pole karne i w ostatniej chwili uprzedzony Czubak, który już szykował się do strzału głową. Obiecujący początek gości.

3' Niewiele zabrakło, a Antonin wyszedłby sam na sam z bramkarzem Motoru. Zawodnik Korony domagał się faulu, ale sędzia przewinienia nie widział.

3' Dobry przechwyt Stolarskiego, który wyszedł wysoko i "skasował" kontrę rywali.

2' Teraz wolny z lewej strony po faulu na van Hoevenie.

1' Po 36 sekundach Król zablokowany na prawym skrzydle i pierwszy rożny dla Motoru.

1' Zaczęła Korona.

--------------------------------------------------

Piłkarze Motoru mają przed sobą dwa z rzędu mecze wyjazdowe, a później czeka nas przerwa reprezentacyjna. Dzisiaj rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Korona, która na początku sezonu ma tyle samo punktów, co lublinianie – pięć, ale zbiera zdecydowanie więcej pochwał za swoją grę. Trudno się dziwić, bo drużyna Jacka Zielińskiego grała też z dużo mocniejszymi rywalami.

Jak goście podchodzą do sobotnich zawodów? – Po dwóch remisach chcielibyśmy odnieść zwycięstwo. Bardzo mocno pracujemy na treningach, aby dać radość naszym kibicom, którzy na pewno w Kielcach stawią się w dużej liczbie. Mam nadzieję, że ta praca treningowa przyniesie efekt i spowoduje, że z Kielc będziemy wracali szczęśliwi – mówi trener Mateusz Stolarski.

Szkoleniowiec przyznaje też, że jego podopiecznych czeka trudne spotkanie. – Korona to rywal, który postawi bardzo duże wymagania pod kątem motorycznym i agresywności w pojedynkach. Mają w swoim składzie ciekawych piłkarzy, jak każdy w tej lidze i dobrze czują się u siebie. My chcemy pokazać, że gra na wyjazdach nie ma na nas wpływu – dodaje opiekun żółto-biało-niebieskich.

Christopher Simon najbliższe miesiące spędzi w Betclic I lidze

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Korona Kielce Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski korona kielce - motor lublin na żywo korona - motor relacja na zywo

Pozostałe informacje

Poszukiwany Mateusz Zdunek

Pomóżcie go odnaleźć!

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie prowadzi poszukiwania zaginionego 17-letniego Mateusza Zdunka.
"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

W piątek Orlen Oil Motor Lublin po zaciętym spotkaniu pokonał w Grudziądzu tamtejszy Bayersystem GKM Grudziądz 47:43 i jest o włos od awansu do finału fazy play-off w PGE Ekstralidze. Jak spotkanie podsumowali jego bohaterowie?
Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1

Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Korona Kielce - Motor Lublin. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17.30.
"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki
żyrzyn

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

W niedzielę, 24 sierpnia w żyrzyńskim parku odbędą się dożynki gminne. Na scenie wystąpi m.in. znany i popularny zwłaszcza w latach 90-tych zespół Golden Life, który przypomni widowni swoje największe przeboje.

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?
pierwszy dzwonek

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Zakupy szkolne to jeden z głównych punktów w sierpniowym budżecie. Jak się okazuje 39 proc. rodzin zaczyna kompletowanie wyprawki miesiąc przed pierwszym dzwonkiem, kolejne 32 proc. zostawia to na drugą połowę sierpnia. Podręczniki najczęściej zamawiamy online, za to drobne akcesoria – długopisy, temperówki czy bloki – kupujemy przy okazji wizyty w sklepach stacjonar-nych.
Chris Clarke jednak nie zostanie zawodnikiem PGE Startu Lublin

PGE Start musi szukać nowego zawodnika. Chris Clarke nie zagra w Lublinie

Wydawało się, że wicemistrzowie Polski z Lublina skompletowali już kadrę na sezon 2025/2026. Niestety, w sobotę PGE Start poinformował, że Chris Clarke nie przeszedł testów medycznych i ostatecznie Amerykanin nie założyli czerwono-czarnej koszulki.
W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

Pokazy driftu, stuntu oraz sportowa rywalizacja na czas i precyzję na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym. Do tego promocja bezpieczeństwa na drodze, charytatywna zbiórka i sporo pozytywnej energii. To wszystko już w niedzielę, 24 sierpnia, przy ul. Dęblińskiej w Puławach.
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

W meczu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska. Przed spotkaniem puławski klub zaprezentował kibicom kadrę na nowy sezon
Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce na sałatki, Malinowy Książę na zupy, Czekoladowy Pomidor na drugie. Oto najlepsze przepisy na sierpniowe dania z pomidorem w roli głównej
Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie
galeria

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

Origami, ikebana i ceremonia herbaty. Pismo kanji, Kimona, yukaty, kultura matsuri i estetyka zen. A do tego anime, cosplay i gry. W Lublinie do niedzieli trwa Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli święto japońskiej popkultury.
Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

XVIII-wieczny dom Ryttów w Janowie Podlaskim ma odzyskać dawny blask i stać się wizytówką miejscowości. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na projekt przebudowy obiektu, który nabyła w ubiegłym roku.
Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

W niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 13 będzie Msza Święta, a godzinę później – na Zielonym Rynku w Konopnicy – rozpoczną się Dożynki Gminne.
Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 jest gotowe od kilku miesięcy, ale dotychczas nie doczekało się stałej ekspozycji

Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić

Na planowaną multimedialną wystawę wciąż nie udało się pozyskać środków, ale nowe Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 w gminie Łukowa nie stoi zupełnie puste. Odbyło się tam kilka wydarzeń, jest pierwsza wystawa czasowa, są też plany na skompletowanie stałej ekspozycji i prośba o wsparcie.
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji
ZDJĘCIA
galeria

Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

Ponad 90 stoisk, 120 twórców ludowych z całego świata oraz smakołyki i kultura ludowa - rozpoczęła się 19. edycja festiwalu Re:tradycja Jarmark Jagielloński.
Pracownia rezonansu magnetycznego w Hrubieszowie będzie jedną z ponad 30, które w całej Polsce prowadzi grupa Affidea Nu-Med

Pacjenci nie zapłacą, a szpital zarobi. Rezonans zacznie badać za kilka miesięcy

Najpewniej od stycznia przy SP ZOZ w Hrubieszowie zacznie działać pracownia rezonansu magnetycznego. Firma, która ją uruchomi zainwestuje w to ok. 12 mln zł. Pacjenci za badania płacić nie będą. A szpital na wynajmie pomieszczeń sporo zarobi.
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 