Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

Korona Kielce - Motor Lublin 0:0

Bramki:

Korona: Dziekoński - Budnicki, Soteriou, Pięczek, Długosz, Remacle, Nono, Matuszewski, Svetlin, Antonin, Błanik.

Motor: Brkić - Stolarski, Matthys, Ede, Luberecki, Łabojko, Wolski, Rodrigues, Król, Czubak, van Hoeven.

Żółte kartki: Budnicki (Korona).

Sędziuje: Damian Sylwestrzak (Wrocław).

Rezerwowi:

Korona: Mamla, Resta, Davidović, Nikolov, Strzeboński, Niski, Ciszek, Smolarczyk, Popov, Kamiński, Zwoźny.

Motor: Tratnik, Wójcik, Meyer, Bartos, Palacz, Samper, Scalet, Haxha, Ndiaye, Dadashov.

--------------------------------------------------

14' Van Hoeven fatalnie oddaje piłkę rywalom, ale Budnicki kopie na aut.

12' Kartka dla Budnickiego, który nieprzepisowo zatrzymał van Hoevena.

10' Uffff pierwszy udany atak gospodarzy i od razu powinno być 1:0. Błanik niby zatrzymany na skrzydle, ale oddał piłkę na środek. Nono za chwilę zagrał do niego prostopadle w pole karne, a strzał broni Brkić. Dobitka Budnickiego za słaba, a kolejny strzał Korony wysoko nad bramką.

9' Ajaajaj złe wybicie Dziekońskiego, Rodrigues zagrywa do Czubaka i niewiele zabrakło, aby "Czubi" znalazł się w doskonałej sytuacji.

9' Król łapie za koszulkę uciekającego mu Svetlina, rywal wpada w Stolarskiego i mogło się to skończyć groźną kontuzją dla bocznego obrońcy. Król powinien dostać kartkę, ale na razie bez upomnienia.

8' Łabojko prostopadle do Króla, ale obrońca Korony czujny i ciut szybszy.

7' Rajd Długosza zatrzymany faulem, Korona na razie niewiele zdziałała z przodu i niewiele "powąchała" piłki.

6' Ede posłał świetną piłkę na lewo do van Hoevena, ale Holender zatrzymany.

5' Król ucieka rywalowi na prawym skrzydle, dobrze centruje w pole karne i w ostatniej chwili uprzedzony Czubak, który już szykował się do strzału głową. Obiecujący początek gości.

3' Niewiele zabrakło, a Antonin wyszedłby sam na sam z bramkarzem Motoru. Zawodnik Korony domagał się faulu, ale sędzia przewinienia nie widział.

3' Dobry przechwyt Stolarskiego, który wyszedł wysoko i "skasował" kontrę rywali.

2' Teraz wolny z lewej strony po faulu na van Hoevenie.

1' Po 36 sekundach Król zablokowany na prawym skrzydle i pierwszy rożny dla Motoru.

1' Zaczęła Korona.

--------------------------------------------------

Piłkarze Motoru mają przed sobą dwa z rzędu mecze wyjazdowe, a później czeka nas przerwa reprezentacyjna. Dzisiaj rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Korona, która na początku sezonu ma tyle samo punktów, co lublinianie – pięć, ale zbiera zdecydowanie więcej pochwał za swoją grę. Trudno się dziwić, bo drużyna Jacka Zielińskiego grała też z dużo mocniejszymi rywalami.

Jak goście podchodzą do sobotnich zawodów? – Po dwóch remisach chcielibyśmy odnieść zwycięstwo. Bardzo mocno pracujemy na treningach, aby dać radość naszym kibicom, którzy na pewno w Kielcach stawią się w dużej liczbie. Mam nadzieję, że ta praca treningowa przyniesie efekt i spowoduje, że z Kielc będziemy wracali szczęśliwi – mówi trener Mateusz Stolarski.

Szkoleniowiec przyznaje też, że jego podopiecznych czeka trudne spotkanie. – Korona to rywal, który postawi bardzo duże wymagania pod kątem motorycznym i agresywności w pojedynkach. Mają w swoim składzie ciekawych piłkarzy, jak każdy w tej lidze i dobrze czują się u siebie. My chcemy pokazać, że gra na wyjazdach nie ma na nas wpływu – dodaje opiekun żółto-biało-niebieskich.