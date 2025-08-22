Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 22 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
8:19
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

Autor: Zdjęcie autora Łukasz Gładysiewicz
Udostępnij 0 A A
Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach
Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach (fot. Wojciech Szubartowski)

Szalony mecz z Lechią, nudny z Piastem, a teraz trudne spotkanie w Kielcach. W sobotę Motor zmierzy się na wyjeździe z Koroną (godz. 17.30), a kibice zastanawiają się, jaki Motor zobaczą tym razem.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Na początku sezonu terminarz i tabela ułożyły się tak, że żółto-biało-niebiescy mają za sobą mecze z samymi najgorszymi do tej pory drużynami w stawce. Lechia jest ostatnia, a w strefie spadkowej znajdują się także: Piast i Pogoń Szczecin. Dodatkowo Arka Gdynia zajmuje piąte miejsce od końca. W najbliższych tygodniach poprzeczka stopniowo będzie ustawiana coraz wyżej.

Korona do tej pory podobnie, jak Motor wywalczyła jedynie pięć punktów, ale drużyna Jacka Zielińskiego jest mocno chwalona za swoje dotychczasowe występy. Trzeba też przyznać, że kielczanie mieli zdecydowanie trudniejszych rywali. Przegrali z rewelacyjnym liderem z Płocka i u siebie z Legią. Później zremisowali na wyjeździe z Zagłębiem, pokonali Radomiaka aż 3:0, a ostatnio przywieźli punkt z Poznania, gdzie zremisowali z Lechem 1:1. Zresztą, gola stracili dopiero w końcówce zawodów.

Na czwartkowej konferencji przedmeczowej trener Zieliński był pytany czy to gospodarze będą faworytem sobotniego spotkania.

– Dla mnie to nie jest ważne. Gramy u siebie, przed własną publicznością i skupiamy się na tym, żeby zagrać dobry mecz i zainkasować trzy punkty. A przy okazji potwierdzić dobrą dyspozycję z ostatnich spotkań. Trzeba jednak zrobić swoje na boisku – mówi Jacek Zieliński.

A jak do najbliższego spotkania podchodzą lublinianie? – Skład rywali mocno się zmienił, zwłaszcza z przodu, bo udało im się pozyskać kilku zawodników. Trochę zainwestowali w transfery. A to, co ich cechuje, zwłaszcza w meczach u siebie, to mocny i agresywny pressing. A do tego agresja w pojedynkach. Korona ma ciekawy zespół i na pewno czeka nas kolejny mecz, który będzie dla nas dużym wyzwaniem – przyznaje Mateusz Stolarski, szkoleniowiec Motoru.

Jeżeli chodzi o zawodników ofensywnych, to w wielkiej formie po stronie rywali jest przede wszystkim Dawid Błanik, który strzelił już trzy z pięciu goli dla kielczan. W całym poprzednim sezonie miał ich na koncie cztery. W zespole gospodarzy nie ma już Mariusza Formalczyka, który za 1,5 mln euro przeniósł się do Widzewa Łódź. Nie ma także Hiszpana Adriana Dalmau.

Są za to: Tamar Svetlin (kosztował ponoć 800 tysięcy euro), Stjepan Davidovic (500 tysięcy) oraz Antonin (300 tysięcy). Defensywę wzmocnił z kolei Jakub Budnicki z pierwszoligowego GKS Tychy, który w lecie również był przymierzany do Motoru.

Goście nadal będą musieli sobie radzić bez podstawowego stopera Arkadiusza Najemskiego. Popularny „Najma” z powodu kontuzji ma pauzować przynajmniej miesiąc. W treningach uczestniczy już jednak inny obrońca Marek Bartos, który powoli powinien wracać do składu żółto-biało-niebieskich.

Christopher Simon najbliższe miesiące spędzi w Betclic I lidze

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Korona Kielce Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski

Pozostałe informacje

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Azoty Puławy już dzisiaj spotkają się ze swoimi kibicami w ramach przedsezonowego media day. Start wydarzenia o godz. 17.30
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

W czwartkowy wieczór kibice Górnika Łęczna liczyli na pierwsze zwycięstwo zielono-czarnych w tym sezonie. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka mieli sporą przewagę i wykreowali sporo okazji na zdobycie bramek, ale wykorzystali tylko jedną. Przeciwnik również trafił raz, po dość kontrowersyjnym rzucie karnym. Doszło więc do kolejnego podziału punktów. Jak spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy?
Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zakończyła oględziny terenu w Osinach (powiat łukowski), gdzie w nocy z wtorku na środę spadł dron. - Obecnie wszystkie zabezpieczone ślady i dowody zostaną zbadane przez biegłych różnych specjalności- zaznacza Agnieszka Kępka, rzeczniczka prokuratury.
Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

Dziewięciu obywateli Afganistanu próbowało nielegalnie dostać się do Polski przez Bug. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej dzięki barierze elektronicznej działającej na granicy z Białorusią.
LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

Kierowcy w Lublinie muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Mieczysława Biernackiego. Powód? Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Biernackiego 15–17.
Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

Szalony mecz z Lechią, nudny z Piastem, a teraz trudne spotkanie w Kielcach. W sobotę Motor zmierzy się na wyjeździe z Koroną (godz. 17.30), a kibice zastanawiają się, jaki Motor zobaczą tym razem.
Prawdziwe rzemiosło ludowe na Festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński
UTRUDNIENIA W RUCHU/OBJAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
22 sierpnia 2025, 0:00

Prawdziwe rzemiosło ludowe na Festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński

Stare Miasto w Lublinie na trzy dni (22–24 sierpnia) zamieni się w wielki, kolorowy jarmark pełen tradycji, opowieści i spotkań. Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński wraca już po raz 19., a razem z nim do miasta przyjadą mistrzowie rzemiosła z Polski i ze świata.
Korowód z wieńcami, dużo jedzenia i muzyki. Dożynki zamojskie w tę niedzielę
NASZ PATRONAT
24 sierpnia 2025, 10:00

Korowód z wieńcami, dużo jedzenia i muzyki. Dożynki zamojskie w tę niedzielę

Żniwa, żniwa, a po żniwach czas na dożynki. Rolnicy z powiatu zamojskiego święto plonów będą obchodzić w najbliższą niedzielę (24 sierpnia) w Łabuniach.

W fazie zasadniczej Orlen Oil Motor Lublin nie miał kłopotów z Bayersystem GKM Grudziądz. Jak będzie w play-offach?

Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę w play-offach meczem w Grudziądzu

Play-offy czas zacząć. W piątek w pierwszym meczu półfinałowym Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Bayersystem GKM Grudziądz i będzie zdecydowanym faworytem do awansu do finału

Zmarł Stanisław Soyka. Multiinstrumentalista miał 66 lat

Zmarł Stanisław Soyka. Multiinstrumentalista miał 66 lat

W wieku 66 lat zmarł Stanisław Joahim Sojka - jazzmen, multiinstrumentalista, kompozytor i poeta.

W meczu szóstej kolejki Betclic I Ligi Górnik Łęczna zremisował 1:1 z Pogonią Siedlce

Spore rozczarowanie w Łęcznej. Górnik tylko remisuje z Pogonią Siedlce

Czwarty z rzędu podział punktów Górnika Łęczna w Betclic I Lidze. W czwartkowy wieczór na zakończenie szóstej kolejki zespół dowodzony przez trenera Macieja Stolarczyka zremisował u siebie 1:1 z Pogonią Siedlce
Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

W czwartek wieczorem potwierdziły się informacje o poważnej kontuzji Wiktora Przyjemskiego. Najpierw Orlen Oil Motor przedstawił najświeższe wieści. Zawodnik przeszedł już operację, a później sam żużlowiec dorzucił parę zdań od siebie.
Po lewej zaznaczony obszar, który prezydent Puław (na zdj) chce przyłączyć do granic miasta
aneksja

Puławy z apetytem na tysiąc hektarów. Wójt: Nie tędy droga

Prezydent Puław, Paweł Maj, chce zabrać sąsiedniej gminie sporą część jej terytorium. Mowa o gminie wiejskiej Puławy i jej tereny przy Zakładach Azotowych. To miejsce pod duże inwestycje przemysłowe, w tym rafinerię metali ziem rzadkich, w grę wchodzą więc miliony z przyszłych podatków.
Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Wyjątkowa okazja dla młodych koszykarzy nie tylko z Lublina i okolic. Start Lublin ogłasza nabór do drugiej drużyny, która w sezonie 25/26 będzie występować w II lidze. W najbliższą niedzielę trener czerwono-czarnych Łukasz Jagoda zaprasza utalentowanych zawodników, głównie z roczników: 2007, 2008 i 2009, aby się sprawdzić i powalczyć o angaż w zespole.
Christopher Simon najbliższe miesiące spędzi w Betclic I lidze

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

Tego transferu chyba spodziewało się niewielu. Motor Lublin postanowił tymczasowo pożegnać się z Christopherem Simonem. Senegalczyk został wypożyczony do końca sezonu do spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy – Puszczy Niepołomice.
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 