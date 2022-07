Piąte letnie wzmocnienie w Górniku Łęczna

Spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy poinformował, że jego nowym zawodnikiem został Łukasz Grzeszczyk. 34-letni pomocnik związał się z klubem z Łęcznej rocznym kontraktem z opcją przedłużenia do 30 czerwca 2024 roku.

Grzeszczyk urodził się 29 lipca 1987 roku więc jest to bardzo doświadczony zawodnik. Większość swojej kariery spędził na pierwszoligowych boiskach, choć w swoim piłkarskim CV ma też siedem meczów na poziomie ekstraklasy. Grzeszczyk w przeszłości reprezentował takie kluby jak Widzew Łódź, Warta Poznań, Wisła Płock, Sandecja Nowy Sącz czy GKS Bełchatów. Natomiast przez ostatnie siedem lat związany był z GKS Tychy. W sezonie 2021/2022 wystąpił w 31 meczach, zdobywając przy tym pięć bramek. Jednak po jego zakończeniu wygasająca umowa z tyską drużyną nie została przedłużona.

Grzeszczyk to piąty zawodnik, który latem zasilił zielono-czarnych. Wcześniej do pierwszoligowca trafili: Marcin Biernat, Jakub Kwiatkowski, Patryk Pierzak i Ukrainiec Viktor Lykhovydko.

Po powrocie z krótkiego zgrupowania w Kielcach podopieczni trenera Marcina Prasoła trenowali na własnych obiektach. Natomiast w sobotę piłkarze z Łęcznej zagrają ostatni w letnim okresie przygotowawczym mecz kontrolny. Ich rywalem o godzinie 15 będzie drugoligowy Motor Lublin. Klub zaprasza jednak swoich kibiców, aby tego dnia zdecydowanie wcześniej pojawili się w okolicach stadionu. A to dlatego, że wspólnie ze swoim głównym sponsorem – Lubelskim Węglem Bogdanka – pierwszoligowiec przygotował dodatkowe atrakcje w postaci piłkarskiego pikniku.

Impreza rozpocznie się o godzinie 12 na placu za trybuną C, a wstęp na nią będzie bezpłatny. Dla najmłodszych fanów zielono-czarnych zostanie przygotowane boisko do gry w piłkę, tory przeszkód, gry i zabawy z nagrodami a także tzw. „dmuchańce”. Starsi kibice będą mogli z kolei skorzystać za to z między innymi z punktów gastronomicznych i zobaczyć prezentacje nowych strojów drużyny na nadchodzący sezon. Przypomnijmy, że przez ostanie kilka lat drużyna występowała w strojach niemieckiego producenta JAKO, ale teraz współpraca dobiegła końca.

Pierwszy mecz w Fortuna I Lidze Górnik rozegra 17 lipca o godzinie 15 w Niepołomicach z tamtejszą Puszczą, a w drugiej kolejce zmierzy się u siebie 24 lipca (godz. 15) z Sandecją Nowy Sącz. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wyznaczył także terminy rozegrania meczów trzeciej kolejki Fortuna 1 Ligi. Wyjazdowe spotkanie Górnika ze Stalą Rzeszów zaplanowano na niedzielę 31 lipca na godzinę 15.