Po przerwie skupiliśmy się tylko na przeszkadzaniu czyli opinie po meczu Górnika Łęczna z GKS Katowice [ZDJĘCIA]

Marcin Prasoł, trener Górnika

– To był mecz o dwóch obliczach. W pierwszej połowie potrafiliśmy wyjść z niskiej obrony i utrzymać przy piłce i zmienić ciężar gry i kreować akcje. W drugiej części meczu przestaliśmy w ogóle grać i skupiliśmy się tylko na przeszkadzaniu. W efekcie goście mądrze operowali piłką i zaczęli stwarzać sytuacje i dostali nagrodę za grę do końca. My musimy sobie poważnie przemyśleć drugą połowę w naszym wykonaniu, bo gra drużyny nie może ulec aż takiej zmianie po 15 minutach przerwy.

Rafał Górak, trener GKS

– Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, bo drużyna Górnika pod kątem personaliów to bardzo dobra drużyna i czas z pewnością będzie pracował na ich korzyść. Nie spodziewałem się jednak, że w 35 minucie znajdziemy się w takim położeniu. Stąd nasza reakcja w przerwie w postaci trzech zmian. Chciałem wstrząsnąć drużyną i w połowie graliśmy zdecydowanie lepiej. Przejęliśmy kontrolę nad spotkaniem i ze stanu 0:2 doprowadziliśmy do remisu. Jestem zadowolony z tego wyniku. „Łapiemy ten punkt do kieszeni” i zabieramy ze sobą w drogę powrotną na Śląsk. To była moja kolejna wizyta w Łęcznej. Jeszcze tu jako trener nie wygrałem, ale obiecuje, że kiedyś się wreszcie to zdarzy. Natomiast trenerowi Prasołowi dziękuję i gratuluję, bo znamy się nie od dziś.