Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 7 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

III liga gr. IV

Wczoraj
23:01
Strona główna » Sport » Piłka nożna » III liga gr. IV

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
(fot. Avia Świdnik/facebook)

To się nazywa szalony mecz. W meczu Cracovia II – Avia padło aż... dziewięć goli. Świdniczanie prowadzili 3:1 i 5:2, a niewiele zabrakło, a wracaliby do domu tylko z jednym punktem. W doliczonym czasie gry uratował ich słupek.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Po kwadransie wydawało się, że żółto-niebiescy bez problemów zgarną pełną pulę. W 12 minucie bramkarz miejscowych Konrad Golonka zawahał się przy wybiciu piłki. Dopadł do niego Andrij Remeniuk, odebrał mu futbolówkę, a na koniec wyłożył, jak na tacy do Dominika Pisarka, który dopełnił formalności.

Kilka chwil później po rzucie rożnym dla „Pasów” świetne podanie do przodu posłał Wojciech Kalinowski. Remeniuk jeszcze ze swojej połowy „jechał” sam na bramkę rywali. Nie zmarnował jednak świetnej okazji, bo nie dał się dogonić rywalom, „objechał” bramkarza i podwyższył na 2:0.

Po 120 sekundach Cracovia II złapała jednak kontakt po ładnej akcji na skrzydle Thiago. Brazylijczyk wyłożył piłkę do Dawida Kaczora, który zmniejszył straty. Jeszcze w pierwszej połowie padły dwie kolejne bramki. Najpierw po rzucie rożnym w polu karnym ekipy z Krakowa idealnie znalazł się Rafał Kursa. Obrońca Avii z powietrza huknął do siatki. W 36 minucie gospodarze znowu złapali kontakt. Mateusz Białka odbił „główkę” jednego z rywali wprost do drugiego, a ten z bliska zaliczył kolejne trafienie.

Drużyna Wojciecha Szaconia świetnie weszła w pierwszą cześć spotkania, a w drugiej to powtórzyła. W 55 minucie przyjezdni wykonywali rzut wolny pośredni pięć metrów od bramki. Nie zdobyli gola przy pierwszej próbie, ale głową futbolówkę do siatki dobił Pisarek. Zanim minął kwadrans drugiej odsłony, po rzucie rożnym w powietrzu powalczył Kursa, a na dalszym słupku akcję zamknął Kacper Orzechowski. Przy wyniku 5:2 chyba nikt nie spodziewał się problemów.

Tymczasem Adam Wierzbicki między 65, a 70 minutą dwa razy wpisał się na listę strzelców. Trzeba wspomnieć zwłaszcza o drugiej bramce, bo gracz „Pasów” kapitalnie huknął z dystansu w okienko. W końcówce nie brakowało nerwów. W ósmej dodatkowej minucie po akcji Thiago w słupek przymierzył jeszcze Mateusz Tabisz, sędzia zakończył szalone spotkanie, a piłkarze gospodarzy padli na murawę z niedowierzaniem, że o mały włos nie wywalczyli punktu.

– Drużyny rezerw są bardzo ofensywnie usposobione, grają bardzo otwarty futbol i kreują dużo sytuacji. Mecze z reguły są otwarte. Drużyna Cracovii grała bardzo dobrze w ataku pozycyjnym, a my mieliśmy problemy w obronie niskiej. Musimy to przeanalizować, bo w pierwszych meczach bardzo dobrze wyglądaliśmy w obronie niskiej. W ostatnich meczach może lekko to zatraciliśmy, pewnie w przyszłym tygodniu poświęcimy na to trochę czasu. Musimy się jednak cieszyć z takich meczów, bo ta liga jest bardzo wyrównana i każdy z każdym może zgubić punkty. Trzeba szanować te trzy punkty i pogratulować chłopakom – ocenia trener Szacoń.

Cracovia II – Avia II Świdnik 4:5 (2:3)

Bramki: Kaczor (17), Mamroł (36), Wierzbicki (65, 70) – Pisarek (12, 55), Remeniuk (16), Kursa (28), Orzechowski (58).

Avia: Białka – Zbozień (36 Rozmus), Kursa, Orzechowski, Kalinowski (76 Marek), Uliczny (76 Zawadzki), Kamiński, Pigiel, Maj (76 Zuber), Remeniuk, Pisarek (90+3 Popiołek).

Udany wyjazd Stali

Stal Kraśnik wykorzystała problemy beniaminka i w Kazimierzy Wielkiej rozbiła tamtejszą Spartę 4:0. Do przerwy nie zanosiło się jednak na taki pogrom. Rafał Król zdobył gola po strzale... piętą, a świetnie w bramce gości spisywał się Tadeusz Grabowski. Po przerwie szybko drugiego gola z rzutu karnego dołożył Mateusz Wyjadłowski, a mecz zamknął Karol Kalita, który podwyższył na 3:0 w 69 minucie. Tym samym „Kali” w trzech ostatnich występach uzbierał już pięć trafień. Ostatnie słowo należało do Króla, który dobił jeszcze gospodarzy.

Sparta Kazimierza Wielka – Stal Kraśnik 0:4 (0:1)

Bramki: Król (11, 89), Wyjadlowski (56-z karnego), Kalita (69).

Stal: Grabowski – Czapla, Pietroń, Majewski, Pavlas, Wyjadłowski, Wawryszczuk, Bartoś, Koziej, Król, Kalita.

Podlasie uratowane przez 16-latka

Po trzech wygranych z rzędu w Białej Podlaskiej mieli ochotę na czwarty komplet punktów. Niestety, szyki gospodarzom pokrzyżowali Wiślanie Skawina. Goście do przerwy prowadzili 1:0, a w 66 minucie podwyższyli swoje prowadzenie. Bohaterem Podlasia okazał się jednak rezerwowy zawodnik z rocznika... 2009. Marcel Dobruk od razu po przerwie zmienił Michała Grochowskiego. 16-latek najpierw błyskawicznie odpowiedział na drugie trafienie rywali, a w 90 minucie uratował remis dla swojego zespołu.

Podlasie Biała Podlaska – Wiślanie Skawina 2:2 (0:1)

Bramki: Dobruk (68, 90) – Radwanek (26), Gut (66).

Podlasie: Jeż – Dmitruk, Konaszewski, Gocha, Orzechowski, Andrzejuk (46 Urbański), Maluga, Horzhui (46 Mróz), Jakóbczyk (76 Wojczuk), Kosieradzki (65 Wnuk), Grochowski (46 Dobruk).

Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

Fragment sobotniej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
galeria
ZDJĘCIA

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
stal kraśnik Podlasie Biała Podlaska Avia Świdnik betclic III liga

Pozostałe informacje

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Huk silników wojskowych myśliwców obudził dzisiejszej nocy wielu mieszkańców wschodnich rejonów naszego województwa. Słychać go było m.in. w powiecie tomaszowskim oraz zamojskim. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych około godz. 1 wydało komunikat w tej sprawie.
Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

To się nazywa szalony mecz. W meczu Cracovia II – Avia padło aż... dziewięć goli. Świdniczanie prowadzili 3:1 i 5:2, a niewiele zabrakło, a wracaliby do domu tylko z jednym punktem. W doliczonym czasie gry uratował ich słupek.
Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
ZDJĘCIA
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Kibice z Chełma mają znaną od lat przyśpiewkę: walka, walka, walka Chełmianka. W sobotę powinni ją jednak zaintonować sympatycy Świdniczanki, bo ich pupile zostawili na boisku "serducho" i wyszarpali punkt w starciu z kandydatem do awansu.
Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

W spotkaniu drugiej kolejki Azoty Puławy przegrały przed własna publicznością z NETLAND MKS Kalisz. Była to pierwsza porażka puławian w nowym sezonie
W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren
pilne

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Jak potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja - w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim znaleziono części przypominające drona. Zgłoszenie do policji wpłynęło ok. godz. 18. Na miejscu pracują służby.

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Para prezydencka zachęca do udziału w akcji Narodowego Czytania. W tym roku jest to autor wybrany przez poprzednią głowę państwa - Andrzeja Dudę, poeta z okresu renesansu - Jan Kochanowski. Jego utwory czytano dzisiaj m.in. w Bełżycach i Lublinie.

Fragment sobotniej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

Jeżeli inaugurować ligowe rozgrywki, to tylko w ten sposób. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wybiegły na parkiet w Koszalinie maksymalnie skoncentrowane i nie pozostawiły cienia wątpliwości w temacie końcowego rezultatu.
Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią
ZDJĘCIA
galeria

Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią

Dziedziniec Zamku Lubelskiego ożył dziś średniowiecznym gwarem – rozpoczął się Weekend z Archeologią, tym razem pod hasłem „Na piastowskim dworze”. Pierwszy dzień wydarzenia przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli dosłownie przenieść się w epokę od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego.
Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz
galeria

Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz

Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi po pokonaniu Bayersytem GKM Grudziądz. Jak piątkowe zawody na lubelskim torze podsumowali broniący tytułu mistrzowie Polski?
Park w jesiennym anturażu

Zabytkowy park przejdzie gruntowną "remontadę"

Dominów w gminie Głusk znów wypięknieje. Po rewitalizacji otoczenia stawów przyszedł czas na odnowienie zabytkowego parku. Zmieni się nie do poznania.
Esperal Warszawa – działanie, skuteczność i najważniejsze informacje

Esperal Warszawa – działanie, skuteczność i najważniejsze informacje

Borykasz się z uzależnieniem od alkoholu i ciężko utrzymać Ci dyscyplinę w zachowaniu trzeźwości? A może uczęszczasz na terapię, ale nie jesteś w stanie przezwyciężyć powracającej chęci ponownego sięgnięcia po alkohol? Mamy dla Ciebie skuteczne rozwiązanie, jakim jest wszywka alkoholowa.
Najnowsze gazetki promocyjne – jak zyskać więcej, wydając mniej?

Najnowsze gazetki promocyjne – jak zyskać więcej, wydając mniej?

W okresie rosnących cen i ciągłej inflacji, poszukiwanie promocji stało się ważną umiejętnością zarządzania domowym budżetem. Ponad 70% Polaków deklaruje, że przed zakupami regularnie przegląda gazetki promocyjne, a niemal co drugi planuje tygodniowe menu na podstawie aktualnych zniżek. Jeśli chcesz odkryć, gdzie naprawdę warto zrobić zakupy i jak rozpoznać prawdziwe okazje, ten przewodnik dostarczy Ci praktycznych rozwiązań.
Jak zorganizować kameralne przyjęcie weselne? Mniej znaczy lepiej

Jak zorganizować kameralne przyjęcie weselne? Mniej znaczy lepiej

Tradycyjne wesela na 200 osób powoli ustępują miejsca kameralnym celebracjom. Współczesne pary odkrywają, że prawdziwa magia tkwi w jakości spotkania, a nie w liczbie zaproszonych gości. Organizacja małego wesela wymaga jednak przemyślanej strategii i uwagi do detali, które w większych wydarzeniach mogą pozostać niezauważone.
Piłkarze Motoru bez występów w swoich reprezentacjach

Piłkarze Motoru bez występów w swoich reprezentacjach

W piątek żaden z piłkarzy Motoru Lublin, którzy otrzymali powołania do swoich reprezentacji, nie pojawił się na boisku. Polska młodzieżówka pokonała Macedonię Północną 3:0, ale w zespole Jerzego Brzęczka zabrakło miejsca dla Filipa Lubereckiego.
Równiej na Wrotkowie. Samsonowicza po remoncie oddana do użytku
Lublin
galeria

Równiej na Wrotkowie. Samsonowicza po remoncie oddana do użytku

Nowa nawierzchnia, chodniki, zatoki postojowe oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Energetyków i Diamentową. Jak informuje lubelski Ratusz, ulica Samsonowicza przeszła modernizację na całym odcinku ok. 2,3 km.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
6. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Siarka Tarnobrzeg 2-0
Cracovia II - Korona II Kielce 1-2
Naprzód Jędrzejów - Wisłoka Dębica 3-2
Avia Świdnik - KSZO Ostrowiec Św. 1-2
Wiślanie Skawina - Świdniczanka Świdnik 2-1
Star Starachowice - Wisła II Kraków 4-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Sparta Kazimierza Wielka 1-1
Podlasie Biała Podlaska - Czarni Połaniec 3-1
Stal Kraśnik - Pogoń Sokół Lubaczów 2-2

Tabela:

1. KSZO 6 16 14-5
2. Avia 6 15 13-5
3. Chełmianka 6 15 13-8
4. Wiślanie 6 12 15-14
5. Podlasie 6 10 12-10
6. Korona II 6 10 11-11
7. Pogoń Sokół 6 8 13-10
8. Star 6 8 10-10
9. Cracovia II 6 8 9-12
10. Stal K. 6 7 10-9
11. Sparta 6 7 11-12
12. Sokół Kolbuszowa 6 7 8-9
13. Wisłoka 6 6 9-9
14. Naprzód 6 6 9-10
15. Wisła II 6 6 11-18
16. Siarka 6 5 7-12
17. Czarni 6 3 5-11
18. Świdniczanka 6 2 7-12

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 