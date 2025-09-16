Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Daniel Koczon (Lublinianka): Nie przywykłem do porażek, mam nadzieję, że będzie ich mało

Daniel Koczon rozpoczął drugi sezon pracy z Lublinianką
Daniel Koczon rozpoczął drugi sezon pracy z Lublinianką (fot. DW)

Rozmowa z Danielem Koczonem, trenerem Lublinianki

  • Czy mecz z Hetmanem Zamość naprawdę był najgorszym występem Lublinianki za pana kadencji? Czy to nie były jednak słowa trochę na wyrost?

– Tych porażek nie było zbyt dużo. Pamiętam 0:3 z Janowianką Janów Lubelski. Może rzeczywiście z Hetmanem nie było tak źle. Z gry na pewno zespół z Zamościa nas nie zdominował. Za dużo bramek straciliśmy jednak po kontrach i nad tym trzeba pracować. Zwłaszcza z tymi lepszymi drużynami będzie nam ciężko, jeżeli będziemy tak funkcjonowali w defensywie. To już jednak za nami, słabsze dni się zdarzają, oby w tej rundzie był tylko taki jeden – właśnie w Zamościu. Liczę, że teraz będziemy już lepsi jako drużyna.

  • Reakcja na porażkę w Zamościu chyba musiała cieszyć?

– Na pewno była bardzo dobra. Wygraliśmy 6:0 z Huraganem Międzyrzec Podlaski, ale takie spotkania trzeba wygrywać wysoko. Wszystko grało, jak powinno, są powody do radości, ale z drugiej strony trzeba jasno powiedzieć, że to był jeden z najsłabszych zespołów lidze. Teraz mamy przed sobą dwa ciężkie wyjazdy i zobaczymy, jak wypadniemy w Hannie i Bychawie.

  • Najpierw waszym rywalem będzie beniaminek, który potrafił już w tym sezonie zaskoczyć. Urwał chociażby punkt Hetmanowi...

– U nas jest duże boisko i jest gdzie pograć oraz gdzie pobiegać. Największy problem mamy z tym, jak rywale murują się w swojej szesnastce i czekają na kontry. My się na nie nadziewamy, bo na razie ciężko u nas z zabezpieczeniem tyłów.

  • Chyba nie jest łatwo zastąpić takich piłkarzy, jak Przemek Kanarek i Jarosław Milcz?

– Nikt nie ma kryształowej kuli, nie wiadomo, jak by to było, gdyby nadal byli z nami. Jest nowe rozdanie, a liga zrobiła się bardziej wyrównana. Ja będę się trzymał swojego zdania, że w tym sezonie jest naprawdę kilka drużyn prezentujących dobry, czwartoligowy poziom. Przed rokiem to byliśmy my i Stal Kraśnik. Teraz tak naprawdę takich ekip jest pięć-sześć. Kto będzie potrafił punktować z dołem, ten będzie wysoko w tabeli. Myślę, że my będziemy w tym gronie.

  • Po sześciu rozegranych meczach coś więcej można powiedzieć na temat celów Lublinianki?

– Na razie tyle, że chcemy być po pierwszej rundzie, jak najwyżej w tabeli. Potem zobaczymy, co będzie dalej. Ja nie przywykłem do porażek. Mam nadzieję, że będzie ich mało, fajnie gdyby ta jedna przydarzyła się w Zamościu i gdyby kolejnej już nie było. Wiadomo jednak, że mamy jeszcze przed sobą kilka trudnych spotkań. Teraz te wyjazdy, a później: Łada 1945 Biłgoraj i Lewart Lubartów.

  • Hetman wydaje się głównym faworytem?

– Jest ich więcej. Lewart, Hetman, Tomasovia, która na razie też miała swoje problemy i jest w tabeli ciut niżej. A do tego: Łada, Janowianka. Wydaje się jednak, że Hetman zarówno kadrowo, jak i organizacyjnie się wyróżnia. Jest nowy stadion, zainteresowanie kibiców, a to wszystko napędza drużynę z Zamościa. Zobaczymy jednak, co się wydarzy.

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

Unia Lublin przegrała z Legia Ladies Warszawa

Unia Lublin przegrała z Legia Ladies Warszawa

Czytaj więcej o:
Lublinianka IV liga ks hetman zamość Daniel Koczon

IV LIGA LUBELSKA
6. KOLEJKA

Wyniki:

Tur Mijelów - Janowianka 0-4
Łada 1945 Biłgoraj - Hetman Zamość 0-1
Start Krasnystaw  - Tomasovia 1-7
Granit Bychawa - Bug Hanna 1-3
Tanew Majdan Stary - Orlęta Spomlek 0-6
Lewart Lubartów - Orlęta Łuków 4-0
Motor II Lublin - MKS Ryki 2-2
Lublinianka - Huragan 5-0

Tabela:

1. Hetman 6 16 19-5
2. Lewart 6 15 18-4
3. Orlęta Radzyń 6 13 17-10
4. Janowianka 6 12 13-8
5. Lublinianka 6 11 19-9
6. Tomasovia 6 11 12-5
7. Start 6 11 13-14
8. Łada 6 9 8-7
9. Bug 6 8 14-10
10. Ryki 6 7 13-16
11. Tur 6 7 8-12
12. Granit 6 7 8-15
13. Motor II 6 5 11-13
14. Orlęta Ł. 6 4 5-12
15. Tanew 6 0 4-19
16. Huragan 6 0 4-27

