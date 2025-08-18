InPost ChKS Chełm zaczyna przygotowania do pierwszego sezonu w PlusLidze

Szeregi drużyny z Chełma zasilił 19-letni Aleksander Nowik. To wychowanek UMKS MOS Wola Warszawa, gdzie był graczem drużyny młodzieżowej. Kolejnym klubem był SMS PZPS Spała. Przyjmujący występował w ubiegłorocznych rozgrywkach PLS 1. Ligi. Nowy zawodnik beniaminka jest synem Adama Nowika, wielokrotnego reprezentanta Polski, który w drużynie narodowej wystąpił 70 razy.

Nowy nabytek chełmian od początku będzie miał specjalne zadanie. – Aleksander Nowik to młody i bardzo zdolny zawodnik występujący na pozycji przyjmującego, który związał się z nami roczną umową z możliwością przedłużenia jej o kolejny sezon. Olek rozpocznie przygotowania z zespołem 18 sierpnia i będzie w nich uczestniczył do 30 września, niejako zastępując w treningu innego przyjmującego, Amirhosseina Esfandiara, który dołączy do drużyny w październiku ze względu na udział w mistrzostwach świata. W ten sposób zapewnimy trenerowi i drużynie możliwość odpowiedniego przeprowadzenia zaplanowanych zajęć pod kątem zbliżającego się sezonu. Dodatkowo, jest to również wyciągniecie wniosków z minionych rozgrywek, gdy kontuzje nieco przetrzebiły nasz skład, a nam zabrakło zaplecza. Po 30 września młody siatkarz zostanie wypożyczony do 31 maja 2026 roku. Olek to utalentowany zawodnik, dlatego postrzegamy jego transfer jako perspektywiczny ruch – tłumaczy na oficjalnej stronie klubu wiceprezes Dominik Małys.

Nowik ma 204 cm wzrostu. - Dołączenie do drużyny traktuję jako wielką szansę na rozwój i zdobycie bezcennego doświadczenia już w młodym wieku - mówi siatkarz.

W poniedziałek 18 sierpnia beniaminek spotka się na pierwszych zajęciach przed historycznym sezonem w PlusLidze.

– Przygotowania rozpoczniemy bez kilku zawodników, którzy dołączą później. Nie będą to jednak wielkie opóźnienia. Myślę, że Sonae Kazuma rozpocznie przygotowania 18 sierpnia, ewentualnie jeden lub dwa dni później. Chodzi oczywiście o kwestie przylotu z Japonii. W podobnej sytuacji jest Jay Blankenau, który dołączy do nas kilka dni po starcie przygotowań. Rune Fasteland bierze z kolei udział w zgrupowaniu kadry Norwegii. Jego przyjazd i dołączenie do drużyny nastąpi 25 sierpnia – tydzień po wznowieniu przygotowań. Nie stanowi to problemu. Te kilka dni różnicy nie będzie miało dużego znaczenia. Najpóźniej dołączy Amirhossein Esfandiar, który jest reprezentantem Iranu i weźmie udział w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Przewiduję, że będzie to mniej więcej trzy tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, więc prawdopodobnie na początku października – tłumaczy chełmski szkoleniowiec Krzysztof Andrzejewski.